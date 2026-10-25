Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в Алешках

Tекст: Ольга Иванова

«Постоянно нахожусь на связи с руководством региона и района, уполномоченным по правам человека в Херсонской области и родственниками людей, которые остаются в Алешках», – приводит сообщение Лантратовой РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что граждане могут обращаться в ее аппарат с дополнительной информацией, полезной для организации миссии. Она добавила, что приоритетом станет оказание помощи мирным жителям.

Алешки расположены на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за действий украинской армии в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил значимость работы первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выразила благодарность Мелании Трамп за содействие в организации миссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал усилия первой леди США по организации гуманитарной операции.