Бастрыкин затребовал доклад об убийстве оставленного на дороге челябинца

Бастрыкин затребовал доклад об убийстве избитого жителя Челябинской области

Tекст: Ольга Иванова

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Щукину А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в телевизионном сюжете доводам», – сообщает Следственный комитет России в «Макс».

По версии следствия, в ночь на 18 октября у остановки «Жуковского» в Челябинской области произошел конфликт между двумя мужчинами. Обвиняемый не менее 11 раз ударил потерпевшего, после чего переместил его в бессознательном состоянии на проезжую часть. Там на мужчину наехал автомобиль. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). При этом родственники погибшего в эфире федерального телевидения заявили, что не все виновные привлечены к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела об осквернении Ржевского мемориала.

В прошлом месяце он потребовал подробный доклад об обстоятельствах возгорания на рыболовецком судне в акватории Камчатского полуострова.

В июле глава Следственного комитета поручил предоставить доклад о ходе расследования дела о покушении на убийство молодой женщины в Петербурге.