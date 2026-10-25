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Спасатели ликвидировали подтопление в троллейбусном парке Ялты
МЧС: Обстановка в троллейбусном парке Ялты после паводка стабилизировалась
Спасателям удалось стабилизировать обстановку на территории троллейбусного парка в Ялте после прохождения мощного паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Ялте удалось отвести потоки воды в русло реки и эвакуировать общественный транспорт с рабочей площадки троллейбусного парка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Вскоре сотрудники учреждения и администрации приступят к расчистке и уборке территории.
К ликвидации последствий подтопления привлечено 265 человек и 54 единицы техники. Спасатели возвели 50 временных дамб протяженностью почти 3,8 тыс. метров, вывезли более 1,9 тыс. кубометров грунта и расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Быстрая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.
Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.