New Scientist: Младенцы оказались способны мыслить еще до рождения

Tекст: Мария Иванова

К моменту рождения мозг ребенка обладает необходимой архитектурой для формирования мыслей, пишет New Scientist.

За девять месяцев развития из крошечной нервной трубки образуется около 100 млрд нейронов. Между ними возникают 100 трлн связей, обеспечивающих работу центральной нервной системы.

«Они формируются разумным образом, чтобы сделать систему более эффективной», – заявила нейробиолог из Нью-Йоркского университета Морайя Томасон. Функциональная организация связей у плода на 61% совпадает с мозгом взрослого человека. Однако эволюция специально оставляет орган незавершенным для адаптации к внешней среде.

Само появление на свет становится колоссальным стрессом для организма из-за резкой смены температуры и появления гравитации. В ответ нервная система активно покрывает волокна миелином, закрепляя важнейшие нейронные сети. Впоследствии это позволяет развивать когнитивные навыки, включая распознавание эмоций.

Философ Тимоти Бэйн полагает, что зачатки сознания присутствуют у детей еще до рождения. При этом полноценное осознание реальности приходит только после столкновения с внешним миром. По мнению специалистов, самой первой мыслью младенца в утробе может быть осознание присутствия матери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, появление парных глаз у древних животных стимулировало рост нервной системы

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