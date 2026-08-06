Премьер-министр Армении Никол Пашинян превратился в самого настоящего политического иллюзиониста. Он регулярно придумывает нереальные форматы взаимодействия с миром и с собственным обществом – и с серьезным лицом пытается убедить окружающих в том, что так оно и есть.

И если раньше это касалось в основном внутриармянских вопросов (например, Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха – но в то же время не считала его частью Азербайджана), то сейчас эта эквилибристика относится к России. Например, Пашинян придумал для Армении новый формат существования в рамках ОДКБ – так называемую «заморозку членства», не предусмотренную ни в одном уставном документе Организации. В рамках этого формата Ереван остается членом Организации и пользуется его защитой, но при этом не платит членских взносов, не берет на себя обязательств и не участвует в работе ОДКБ.

Вершиной же политической эквилибристики Пашиняна стала тема евроинтеграции. Армянский премьер считает, что Армения должна быть членом Евросоюза – однако оплачивать это вступление должна Россия, продолжая субсидировать экономику страны вплоть до ее вступления в ЕС. Именно поэтому Пашинян отказывается проводить референдум о Евроинтеграции и выходить из Евразийского Союза до момента вступления в Евросоюз.

Вопрос в том, зачем России дальше тащить армянский, по сути, чемодан без ручки – до европейского порога?

Потому, что население Армении нам «братское»? Да, мы веками развивались в рамках единого государства – сначала Российской Империи, а затем Советского Союза. Да, армяне активно вложились в развитие общей культуры (Айвазовский), военного дела (Баграмян), науки (Амбарцумян, Бабаян) и т.п. Да, нас объединяет общая христианская вера и Победа в Великой Отечественной войне (на фронт отправился каждый пятый житель Армянской СССР, и почти половина из них не вернулась домой).

Однако сейчас от этих братских уз осталось не много. В ином случае Армения не грезила бы о вступлении в Евросоюз (который превращается из социального-экономического объединения в жесткий антироссийский военно-политический блок) и уж точно не переизбрала бы два раза Никола Пашиняна. Человека, который открыто демонстрирует русофобию и выступает за выход из всех российских интеграционных объединений: ОДКБ (благодаря которому Армения до сих пор не захвачена турками) и Евразийского экономического союза (благодаря которому армянская экономика до сих пор не загнулась).

Потому, что мы им что-то должны? Во-первых, все долги Армении (если они вообще когда-то были) Россия отдала авансом в два этапа. В начале XIX века (когда взяла под крыло эту территорию, а заодно и сбежавших на нее армян из Персии), а затем в начале XX века (когда не позволила Турции захватить весь армянский осколок Российской Империи).

Во-вторых, обязательства вообще-то обычно носят двусторонний характер. Где была Армения в 2014 году, когда Россия вступила в украинский конфликт? Где была Армения в 2022 году, когда началось СВО? От Еревана, конечно, не требовалось отправлять полки и дивизии в Севастополь или Донецк, но можно было бы хотя бы за свой счет принять на летний отдых несколько тысяч детей, чтобы они не жили под украинскими обстрелами. Или, как минимум, не отправлять в Киев сожительницу Пашиняна для созерцания очередного спектакля под названием «Буча», который Владимир Зеленский регулярно устраивает для иностранных гостей.

Но Армения предпочла дистанцироваться от Москвы и выражать моральную поддержку Киеву. При этом до сих пор утверждая, что Россия ей должна. Должна защищать от турок, должна рвать ради Еревана отношения с Азербайджаном. Наконец, должна защищать армянский суверенитет в ситуации, когда сама Армения отказывается это делать (например, после вторжения азербайджанских войск на армянские территории Пашинян отказался их защищать и даже не объявил мобилизацию).

Возможно, мы обязаны тащить армянский чемодан потому, что несем ответственность за дела своих соседей? Да, несем. Как и любая великая держава, Россия должна отвечать за процессы, которые происходят на ее периферии. Однако под «отвечать» не подразумевается «обеспечивать благосостояния всех соседей». Если они хотят, чтобы Россия за них отвечала, то имеют полное право провести референдум по вопросу вступления в Российскую Федерацию и попроситься снова войти в состав российского государства. Армения этого до сих пор не сделала, а значит, вся «ответственность» России состоит лишь в том, чтобы происходящие на армянском направлении процессы не угрожали интересам и безопасности Российской Федерации.

А они угрожают. Стремление армянской элиты втащить страну в антироссийский блок, превращение страны в «троянского коня» внутри ОДКБ и Евразийского Союза – все это превращает Армению из актива в проблему для России. Которую Москва должна решать, коль само армянское население ее на выборах решить не смогло.

И Россия решает – при этом не нарушая законодательство и принцип невмешательства во внутренние дела. Так, на саммите ОДКБ в ноябре будет, скорее всего, поднят вопрос о лишении Армении права голоса в Организации. Не исключено, что дополнительные меры будут предприниматься и в рамках Евразийского союза, положения которого (например, о фитосанитарном контроле) Ереван нарушает.

По сути, Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков, и где за свои поступки не нужно отвечать.

Россия разрушает эту иллюзию. А дальше уже армянское население должно само решить, что делать со своим бессовестным иллюзионистом.