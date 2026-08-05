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Стали известны подробности покушения на создателя «Упыря» Ткачука
Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук не успел сесть в заминированный автомобиль
Глава «Уралдронзавода», создатель дрона «Упырь» Владимир Ткачук избежал гибели, потому что не успел сесть в заминированный автомобиль, сообщили в оперативных службах.
Глава компании «Уралдронзавод» Владимир Ткачук не находился в автомобиле в момент взрыва, передают РИА Новости. Водитель машины был в салоне один.
«Ткачук сесть в нее не успел», – сообщили в оперативных службах.
В настоящее время состояние генерального директора оценивается как стабильное. Угрозы для его жизни больше нет.
Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук получил серьезные травмы при взрыве автомобиля.
Пострадавшего создателя дрона «Упырь» поместили в отделение реанимации.