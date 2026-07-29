Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Захарова назвала «адовым лицемерием» музыкальный фестиваль в Юрмале
МИД осудил организаторов фестиваля Вайкуле за использование советского наследия
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала музыкальное мероприятие латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле за эксплуатацию созданного в СССР формата на фоне постоянного осуждения советского прошлого.
Мария Захарова резко высказалась о проведении музыкального фестиваля в латвийской Юрмале. Мероприятие организует певица Лайма Вайкуле.
«Вы посмотрите, какое вранье! Какое адовое лицемерие...! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Представитель ведомства подчеркнула, что за десятилетия существования независимой Латвии там не смогли создать нового музыкального проекта, сопоставимого с советским. Организаторы продолжают использовать прежний формат и традиции, что является проявлением двойных стандартов. Известно, что с 2022 года Вайкуле проводит фестиваль «Рандеву» в поддержку Украины, а часть вырученных средств направляется ВСУ.
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