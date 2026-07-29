Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об интересе криминальных структур к оружию с Украины, передает радио Sputnik.

«Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: «Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали»», – подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия киевских властей.

Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о поиске итальянскими криминальными структурами доступа к украинским беспилотникам.

В прошлом году директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне выразил опасения из-за нелегального оборота оружия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в следовании логике бандитизма.