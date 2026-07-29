Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Захарова: Россия предупреждала ЕС о невозможности контролировать киевский режим
Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об интересе криминальных структур к оружию с Украины, передает радио Sputnik.
«Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: «Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали»», – подчеркнула дипломат.
Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия киевских властей.
Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о поиске итальянскими криминальными структурами доступа к украинским беспилотникам.
В прошлом году директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне выразил опасения из-за нелегального оборота оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в следовании логике бандитизма.