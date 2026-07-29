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    Иорданцы потребовали вывода американских войск
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    36 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    16 комментариев
    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня

    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство

    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

    28 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

    Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

    Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/UN Photo/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мнение США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпало с позициями России и КНДР. Этим объясняется дипломатический скандал между Парижем и Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее американские дипломаты покинули зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег.

    «США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

    «Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

    По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

    Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

    Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

    Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

    После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

    Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

    Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.

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    28 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    Французский военный корабль обстрелял судно с британским политиком
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проливе Ла-Манш французские военные произвели серию выстрелов по лодке, на которой находился теневой глава британского МВД Крис Филп.

    Инцидент произошел во время подготовки телевизионного сюжета, передает РИА «Новости». Филп находился на судне для съемок репортажа о проблеме нелегальных мигрантов.

    Парламентарий опубликовал видеозапись происшествия в соцсетях. «Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами», – заявил он.

    По мнению политика, действия французского патрульного судна носили характер предупредительной стрельбы. Филп также предположил, что военные пытались запугать съемочную группу.

    В сентябре Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    28 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Захарова предрекла провал диалога нового посла Германии с Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Ультимативный тон и публичные требования нового посла Германии сразу после прибытия в Москву ставят под угрозу перспективы двустороннего дипломатического диалога, заявила официальный представитель Мария Захарова.

    Заявления нового посла ФРГ Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к полному краху диалога с Москвой, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала подход прибывшего дипломата.

    «Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам представителя ведомства, с подобным пониманием целей своей миссии немецкий представитель не сможет выстроить конструктивное общение в российской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол Германии Клеменс фон Гетце официально приступил к работе в российской столице.

    Политологи назвали его опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    Ранее Мария Захарова отказалась пожать руку уходящему с должности немецкому послу Александру Графу Ламбсдорффу.

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    28 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    Новый посол Германии фон Гетце прибыл в Москву
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкое дипломатическое представительство сообщило о прибытии в российскую столицу нового посла Германии Клеменса фон Гетце.

    Фон Гетце официально приступил к работе, сообщило посольство ФРГ в России, передает ТАСС.

    Дипломатическое ведомство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце лично подтверждает свой приезд в российскую столицу. Дипломат сообщил, что уже начал выполнять возложенные на него обязанности.

    Ранее политологи назвали Клеменса фон Гетце весьма опытным дипломатом без особых связей с Москвой.

    В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд предыдущего посла Германии Александра Ламбсдорфа.

    Весной этого дипломата вызывали в российское внешнеполитическое ведомство.

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    28 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз начал готовить новый пакет санкций на октябрь

    Tекст: Денис Тельманов

    В октябре европейские власти намерены утвердить очередной пакет ограничительных мер, добавив в черный список более тысячи новых организаций.

    Руководство Евросоюза рассчитывает принять 22-й пакет ограничений против России этой осенью, передает ТАСС.

    Инициатива призвана компенсировать слабость предыдущего раунда мер. Ожидается добавление порядка 1,6 тыс. юридических лиц, однако официальных подтверждений от дипломатических служб пока нет.

    В случае утверждения этого решения антироссийский список увеличится сразу в полтора раза. На данный момент в него входят около 3,1 тыс. физических лиц и корпораций со всего мира. Агентство Bloomberg уточняет, что пока неизвестна точная государственная принадлежность новых кандидатов на попадание под рестрикции.

    Журналисты подчеркивают сложность ситуации для западных стран. В публикации отмечается: «Данная идея пришлась на неудачный момент». Ранее европейские государства исключили из 21-го пакета запрет на транспортировку сжиженного природного газа и отказались от эмбарго на импорт российской рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.

    Представители стран объединения исключили многие ключевые меры из документа ради защиты интересов бизнеса.

    Газета Financial Times допустила отказ Брюсселя от формирования новых масштабных пакетов ограничений из-за растущих сложностей.

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    28 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

    Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции

    Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции
    @ Jay Hirano/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан принял руководство французской сборной, сменив ушедшего после чемпионата мира 2026 года Дидье Дешама.

    Зинедин Зидан официально назначен главным тренером сборной Франции по футболу, передает РИА «Новости». Информация об этом появилась на странице национальной команды в соцсети.

    На этом посту Зидан сменил своего соотечественника Дидье Дешама. Предыдущий наставник возглавлял сборную с 2012 года и покинул должность по окончании мирового первенства 2026 года.

    Под руководством Дешама французская команда завоевала титул чемпионов мира в 2018 году, а также стала серебряным призером чемпионата Европы в 2016 году и чемпионата мира в 2022 году.

    Стоит отметить, что в бытность игроками Зидан и Дешам вместе привели сборную к победам на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года.

    Ранее Зидан дважды работал главным тренером мадридского «Реала» – в периоды с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе с испанским клубом он трижды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче за третье место на недавнем чемпионате мира французская команда уступила сборной Англии. До этого в полуфинале турнира французы проиграли испанцам со счетом 0:2. На стадии четвертьфинала сборная Франции обыграла команду Марокко.

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    29 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии

    Politico: Мерц оказался под угрозой отставки из-за внутрипартийного скандала

    Скандал с суррогатным материнством привел к масштабному кризису в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Христианско-демократическом союзе Германии нарастает недовольство политикой канцлера Фридриха Мерца, что может привести к его скорой отставке на фоне серии скандалов.

    Политический кризис в Германии набирает обороты на фоне падения рейтингов канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

    Ситуация обострилась после того, как стало известно о решении лидера консервативной фракции Йенса Шпана и его мужа стать родителями с помощью суррогатного материнства в США. Суррогатное материнство запрещено в Германии, и партия ХДС долгое время выступала против этой практики.

    «Это чувство вряд ли можно выразить словами», – прокомментировал ситуацию Шпан. Скандал привел к вынужденной отставке политика, однако попытка Мерца обновить команду обернулась провалом. Министр транспорта Патрик Шнидер узнал о своем увольнении из сообщений и подал в отставку сам, назвав ситуацию недостойной.

    Недовольство действиями канцлера выразил и уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Эксперты отмечают, что авторитет Мерца стремительно падает, а в кулуарах партии уже обсуждают вопрос о том, когда и как сменят главу правительства. Судьба канцлера может решиться после сентябрьских выборов в трех федеральных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан покинул пост из-за рождения ребенка от суррогатной матери.

    После этого канцлер Германии Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров.

    Однако согласованный кандидат на должность нового министра транспорта в последний момент отказался от назначения.

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    28 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    GIE: Запасы газа в Германии и Нидерландах достигли исторического минимума

    GIE: Уровень заполненности хранилищ газа в Европе упал до исторических минимумов

    Tекст: Мария Иванова

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии и Нидерландах опустилась до рекордно низких значений за все время наблюдений, а в Бельгии показатель достиг минимума за 11 лет.

    По состоянию на 26 июля в немецких хранилищах находился 10,1 млрд кубометров газа, что соответствует уровню заполненности 46,19%, передает РИА «Новости».

    Нидерланды смогли заполнить свои мощности лишь на 35,34%, закачав 4,5 млрд кубометров. Эти показатели стали самыми низкими за всю историю сбора данных ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы, ведущегося с 2011 года.

    В Бельгии уровень запасов достиг 32,14%, а объем закачанного топлива составил 0,22 млрд кубометров. Последний раз столь низкие значения на эту дату фиксировались в 2015 году. Общая средняя заполненность хранилищ в Европейском союзе составила 55,86 млрд кубометров, или 55,66%. Текущий показатель оказался на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

    Ранее в июле «Газпром» спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ к первому октября будет ниже 75% при сохранении текущих темпов закачки. Недостаточный объем топлива к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность газовых хранилищ Европы упала до минимума с 2021 года.

    Экстремальная жара негативно повлияла на процесс пополнения запасов топлива.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период.

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    28 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    СВР: ЕС осознает неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе понимают, что разрыв Еревана с Евразийским экономическим союзом приведет к глубокому кризису, который Европа не сможет компенсировать, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

    По данным СВР, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении в случае выхода страны из Евразийского экономического союза.

    «Обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», – говорится в заявлении СВР.

    В европейских структурах признают, что нарастающие финансовые проблемы в самом ЕС не позволят компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие государства Европы уже заявили о неготовности открывать свои рынки для армянских товаров, чтобы не навредить национальным производителям. Несмотря на это, брюссельские чиновники продолжат убеждать Ереван в безоговорочной поддержке.

    Задержки с оказанием реальной помощи в ЕС планируют объяснять тем, что евроинтеграция зависит исключительно от успехов самой Армении. От правительства Никола Пашиняна уже требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических сферах, разрыва гуманитарных связей с Россией и подавления внутренней оппозиции. В обмен Еревану обещают перспективы либерализации визового режима и статус «процветающего перекрестка мира». При этом в СВР подчеркнули, что Брюсселю не стоит рассчитывать на то, что страны ЕАЭС будут спасать армянские власти и спонсировать их движение в сторону Евросоюза.

     Лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление о поддержке скорейшего референдума по выбору вектора интеграции республики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неминуемом конфликте интересов Еревана с правилами евразийского объединения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Владимир Путин призвал Никола Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС.

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    28 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Министр обороны Италии Крозетто сравнил Украину с тяжелобольным пациентом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто подчеркнул жизненную важность продолжения поставок вооружений Киеву, сравнив их с необходимым лечением для больного.

    Без военной поддержки западных стран Украина прекратит свое существование. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на заседании комиссии по иностранным делам и обороне парламента, передает ТАСС.

    «Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет», – сказал политик.

    По словам главы ведомства, подобный подход к решению международных кризисов недопустим. Он напомнил, что Рим уже передал Киеву 13 пакетов военной помощи. Как подчеркнул Крозетто, поставки оружия для Украины сродни лекарству для больного.

    Российские власти неоднократно заявляли, что военная поддержка киевского режима со стороны западных государств лишь затягивает конфликт. Кроме того, Москва подчеркивает, что такие действия делают Запад прямым участником противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Италия направила Киеву устаревшее оружие на три миллиарда евро.

    До этого Гуидо Крозетто заявил о готовности Рима участвовать в миротворческой миссии на украинской территории.

    Ранее в украинской разведке сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения.

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    28 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕК вызвала представителя России из-за дронов в небе Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская служба внешних связей вызвала временного поверенного в делах постоянного представительства России при ЕС, сообщил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни.

    «Действительно, сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России в ЕСВС», – приводит РИА «Новости» слова представителя ЕК.

    Свой демарш Брюссель обосновывает подозрениями в адрес Москвы. Европейские власти заявляют о якобы причастности российской стороны к активности беспилотных летательных аппаратов в небе над Румынией.

    Накануне власти Румынии потребовали от российского дипломата покинуть страну из-за инцидентов с беспилотниками.

    В мае руководство Евросоюза осудило Москву после падения дрона в румынском городе Галац.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала высказывания европейских политиков отвлекающим маневром.

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    28 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Основатель Pink Floyd Уотерс счел безумием курс на масштабное перевооружение ЕС

    Основатель Pink Floyd Уотерс раскритиковал планы ЕC по перевооружению Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарный британский музыкант Роджер Уотерс категорически осудил призывы европейских лидеров нарастить оборонные бюджеты до 5% ВВП для подготовки Германии к ведению боевых действий.

    Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс подверг резкой критике политику европейских стран, направленную на наращивание военной мощи. Музыкант считает такие действия крайне опасными, передает телеканал RT.

    «Слышать, как лидеры Европейского союза бряцают оружием, начинают говорить о повышении до 5% ВВП, чтобы мы могли вновь перевооружить Германию, чтобы она могла воевать, – это чертово безумие», – заявил артист.

    Он подчеркнул, что на подобной риторике строится карьера многих современных политиков.

    Уотерс призвал граждан всех стран объединиться против эскалации конфликта. По его мнению, текущий политический курс ведет мир к катастрофе, и люди должны решительно сказать этому «нет». Музыкант также напомнил о «Речи о мире» американского президента Джона Кеннеди, произнесенной в 1963 году, назвав ее призыв к мирному сосуществованию крайне актуальным в наши дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о необходимости конструктивного сотрудничества с Россией.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал масштабное перевооружение Европы шагом к эскалации конфликта.

    Папа римский Лев XIV осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

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    28 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    У берлинского террориста нашли видео с признанием верности ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие правоохранители нашли на телефоне исполнителя теракта в Берлине видеозапись, где он открыто заявляет о своей приверженности запрещенной террористической группировке.

    Следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого в теракте в Берлине видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую Bild.

    «Следователи обнаружили мобильный телефон подозреваемого в теракте Абдула Баллута… На устройстве было найдено видео, записанное 25 июля, в день атаки. На записи террорист признает себя сторонником ИГ», – говорится в публикации.

    Устройство связи нашли в минивэне, на котором преступник въехал в толпу людей. Причина, по которой телефон остался в салоне, пока не установлена. Правоохранители предполагают, что злоумышленник обронил его в момент столкновения автомобиля с деревом.

    Помимо телефона в машине обнаружили ножны от мачете, которым нападавший нанес ранения прохожим после выхода из транспортного средства. Само орудие преступления пока не найдено, полиция считает, что террорист выбросил его во время бегства.

    Трагедия произошла 25 июля в районе парка Тиргартен во время массового мероприятия. В результате наезда белого минивэна на толпу один человек погиб, еще 29 получили ранения.

    Главный подозреваемый, 21-летний Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля во время спецоперации в районе Шандау.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина белый фургон въехал в толпу людей. Позже бойцы полицейского спецназа застрелили главного подозреваемого.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал эту трагедию исламистским терактом.

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    29 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Захарова: Россия предупреждала ЕС о невозможности контролировать киевский режим

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об интересе криминальных структур к оружию с Украины, передает радио Sputnik.

    «Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: «Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали»», – подчеркнула дипломат.

    Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала европейские страны о неспособности контролировать действия киевских властей.

    Главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о поиске итальянскими криминальными структурами доступа к украинским беспилотникам.

    В прошлом году директор итальянского Управления по борьбе с мафией Микеле Карбоне выразил опасения из-за нелегального оборота оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в следовании логике бандитизма.

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    29 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Получившая гражданство России немка рассказала о помощи российским паралимпийцам

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, недавно ставшая гражданкой России, поделилась историей сотрудничества с паралимпийской сборной России по конному спорту.

    Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел более десяти лет на общественных началах организует быт и тренировки отечественных спортсменов-конников во время европейских соревнований. Тренер недавно стала гражданкой РФ, рассказала, как стала помогать паралимпийской сборной России по конному спорту, передает ТАСС.

    «Да, именно так. Лошадей, которых мы тогда перевозили в Татарстан, транспортировал Евгений Руднев», – сказала она, вспоминая знакомство с будущим шеф-дэкипом команды.

    По словам наставницы, однажды Рудневу не удалось вылететь в Европу из-за проблем с документами. Он попросил коллегу встретить спортсменов в аэропорту Амстердама. С тех пор она начала помогать команде с обустройством, поиском гостиниц, конюшен и ветеринаров.

    Штэммлер-Герузел отметила, что занимается этой работой абсолютно бесплатно. Перед Играми в Токио российская сборная провела три месяца рядом с ее домом под Ганновером. Новость о снятии санкций со спортсменов вызвала у тренера искренние слезы радости.

    Президент России Владимир Путин 13 июля предоставил Штэммлер-Герузел российское гражданство. Сейчас специалист владеет тремя владимирскими тяжеловозами, одного из которых ей подарил заводчик из Татарстана.

    Международная федерация конного спорта допустила российских всадников к участию в командных турнирах.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров за поддержку решения о снятии санкций с Паралимпийского комитета.

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