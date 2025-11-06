  • Новость часаПутин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    6 ноября 2025, 17:56 • Новости дня

    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев

    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.

    «В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», – заявил Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства отметил, что спорт должен способствовать объединению людей и построению мостов между народами. Также Путин подчеркнул, что ключевой задачей международных спортивных организаций должна быть поддержка равных возможностей для всех атлетов, и политика не должна влиять на доступ к соревнованиям.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    5 ноября 2025, 21:09 • Новости дня
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    5 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На заседании Домодедовского суда актриса Аглая Тарасова признала свою вину в полном объеме по делу о незаконной перевозке наркотиков через границу.

    Как передает ТАСС, на слушании в Домодедовском суде актриса заявила: «Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания». Подробности инкриминируемого эпизода пока не раскрываются.

    Судебное заседание продолжается, и детали дела, а также возможное наказание для Тарасовой будут объявлены позднее. По словам обвиняемой, она предоставит расширенные объяснения в процессе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи по решению суда в Москве. Актриса обратилась к суду с просьбой рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. У Тарасовой нашли наркотическое вещество при возвращении с Израиля в аэропорту Домодедово.

    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    5 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям

    Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовиться к ним

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что это не означает приказ о прямой подготовке к проведению испытаний, передает ТАСС. «Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания», – заявил Песков. По его словам, глава государства лишь поручил оценить, насколько оправдано начало процедуры подготовки к подобным испытаниям.

    Напомним, Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    5 ноября 2025, 22:39 • Новости дня
    Путин назвал патриотизм альтернативой советской идеологии

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезный и глубокий патриотизм может стать объединяющей идеей для всех народов России, альтернативой идеологии СССР, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    Глава государства прокомментировал слова члена-корреспондента РАН Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу. Президент напомнил, что в советское время действовала формула – «советский народ», передает ТАСС.

    «Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова. И это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого народа и этноса, проживающего на территории РФ», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании совета по межнациональным отношениям Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Он поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.

    5 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подчеркнул необходимость бороться с провокациями и попытками разжечь рознь между различными национальными группами в стране.

    Путин отметил, что провокаторы обычно находятся за границей, а также опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами, передает ТАСС.

    «Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», – сказал он. По его словам, главная цель подобных действий – пошатнуть единство в стране всеми возможными способами.

    Путин добавил, что при этом российские противники используют различные поводы: бытовые происшествия, миграционные вопросы и любые иные возможности, чтобы раскачать ситуацию, спровоцировать конфликт и разжечь вражду.

    «Цель очевидна – пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги – и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», – подчеркнул президент.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных ценностей, и связь между народами не может быть подорвана ложными провокациями.

    5 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о русофобии как оружии против России

    Путин: Русофобия в целом в центре внимания наших противников

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессивная идеология русофобии нацелена на разрушение единства народов России, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

    По его словам, такая политика реализуется зарубежными противниками именно потому, что без русского народа невозможно существование самой России, передает официальный сайт Кремля.

    «Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников», – подчеркнул Путин.

    «За пределами России создаются все новые якобы международные организации, всякие псевдонациональные центры, а на самом деле это просто орудия информационной войны против нас. Вы знаете об этом: теперь все чаще и чаще ведут [речь] о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», – добавил президент.

    «Выдумали даже особый термин – некая «постРоссия», то есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные Западу осколки. Мы об этом не раз слышали, в разных редакциях, появляются уже новые, но по сути ничего не меняется. И тем не менее, несмотря на то, что ничего у них не получалось на протяжении не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается – и угрозы, значит, у нас сохраняются», – сказал Путин.

    «И мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твердо, последовательно и системно, адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция Стратегии национальной политики», – отметил президент.

    По его словам, русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. «Их объединяющая роль – гарантия единства нашего многонационального уже Отечества», – подчеркнул глава государства.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал помнить о русофобии европейцев.

    5 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Путин: Недопустимо раздувать даже мелкие противоречия внутри России

    Tекст: Антон Антонов

    Внутри России недопустимо раздувать даже незначительные противоречия в обществе, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    «Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже казалось бы мелкие противоречия», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он указал, что жизнь сложная и конфликты могут возникать на бытовой почве, а многие конфликты носят порой и естественный характер. Президент заявил, что подходить к решению межнациональных вопросов требуется очень серьезно, ответственно и на хорошем, нужном для России уровне.

    Путин обратил внимание на уникальный характер России как многонационального государства, отметив, что в мире существует много многонациональных стран, «но таких, как Россия, все-таки не так уж». «У нас уникальная страна», – сказал Путин.

    Президент призвал делать все возможное для укрепления единства российского народа и формирования общей российской идентичности – «гражданской и национальной, а значит, и государственной».

    Также президент пообещал, что государство продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что у правительства имеются копии документов зарубежных спецслужб о попытках дестабилизировать ситуацию в России. Агрессивная идеология русофобии направлена на разрушение единства народов России, сказал он.

    По его словам, русский язык и культура являются объединяющим фактором для всех народов страны. Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. На заседании совета президент поручил подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период с 2026 по 2036 год.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    6 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия в настоящее время обсуждает совместно со странами Европейского союза новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз, сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

    «Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России. Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», – сказал он на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Каких-либо подробностей по содержанию или этапу этих переговоров Ламмерт не раскрыл.

    Напомним, газета Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    5 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин поручил изучить динамику укрепления общероссийской идентичности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений для повышения эффективности государственной политики.

    Глава государства подчеркнул, что одним из важнейших показателей национальной политики должно быть мнение граждан, а именно – их оценка межнациональных отношений в регионе, городе или поселке, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Вот что важно – что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области. И конечно, чтобы получить достоверную картину и увидеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общероссийской идентичности, нужны точные инструменты». Он поручил с участием ведущих ученых и экспертов детально изучить уже накопленный опыт подобных исследований.

    Президент считает важным разработать предложения по совершенствованию инструментов социологических исследований, используя передовые научные подходы и современные разработки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в среду планирует провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

    5 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Песков: Москва не ставит сроки по вопросу ядерных испытаний

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин не обозначал конкретных сроков для изучения вопроса о подготовке к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Россия не будет торопиться с решениями этот вопрос и постарается максимально объективно оценить позицию Вашингтона. Он добавил: «Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения Соединенных Штатов Америки», передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    5 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Житель Казани задержан за нападение с ножом на подростка в ТЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате конфликта в торгово-развлекательном центре Казани подросток был госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с взрослым мужчиной, напавший задержан, сообщили в СУ СКР по региону.

    Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану, мужчину задержали утром 5 ноября. По информации ведомства, в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани между 50-летним обвиняемым и несовершеннолетней произошла словесная перепалка.

    После спора за девушку вступился ее 17-летний знакомый. Злоумышленник ударил его ножом в грудь и скрылся. Пострадавший был срочно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются правоохранительными органами.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября в Казани с ножом напали на Ирину Шевыреву, сноху известного в Татарстане бизнесмена. Ее доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. В организации преступления обвинили свекра женщины Станислава Шевырева. Мужчина сейчас находится в следственном изоляторе.

    В октябре мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве.

    5 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики

    Tекст: Антон Антонов

    Проект стратегии государственной национальной политики до 2036 года предусматривает усиление внимания к вопросам сохранения культуры русского народа как государствообразующего, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по межнациональным отношениям.

    «Новация проекта – усиление внимания к вопросам сохранения и развития культуры русского народа как государствообразующего», – приводит слова Голиковой ТАСС.

    Она подчеркнула, что проект документа предусматривает усиление региональной составляющей для повышения ответственности субъектов за реализацию национальной политики.

    Она добавила, что проект предусматривает более тесное взаимодействие с историческими регионами страны для укрепления гражданского самосознания, межнационального согласия и противодействия попыткам фальсификации истории.

    Голикова уточнила, что проект новой стратегии уже подготовлен и скоро будет передан президенту России Владимиру Путину на рассмотрение. По ее словам, после утверждения документа будет сформирован план его реализации.

    Кроме того, вице-премьер попросила президента включить в состав правительственной комиссии по проекту стратегии полномочных представителей главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.

