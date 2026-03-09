  • Новость часаРусский дом культуры в Ливане уничтожили ударами израильской авиации
    В борьбе за высший пост Зеленский получил опасного конкурента
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    Нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    9 марта 2026, 14:51 • Новости дня

    Цены на нефть замедлили рост до 13%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост мировых цен на нефть к середине дня замедлился до 13%, но стоимость Brent и WTI осталась выше 100 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть в понедельник замедлили свой рост до 13% по сравнению с утренним скачком в 16% и 30% на старте торгов, пишет РИА «Новости». Несмотря на снижение темпов роста, котировки по-прежнему держатся на уровне выше 100 долларов за баррель из-за сохраняющихся опасений вокруг напряженности на Ближнем Востоке.

    По данным на 14.41 по московскому времени, майские фьючерсы на нефть Brent выросли на 12,64% – до 104,41 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 12,75% и стоили 102,49 доллара за баррель.

    В начале торгов стоимость нефти Brent превышала 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, а WTI – также превысила 119 долларов, что соответствовало росту почти на 30%. Позже рост замедлился до 25%, а затем до 16% на фоне сообщений о возможном высвобождении стратегических запасов нефти странами G7.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.


    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    6 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов

    Нефть Brent подорожала до 94 долларов впервые с сентября 2023 года

    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть демонстрируют значительный рост, стоимость фьючерсов поднялась на 11-14%.

    Цена майских контрактов на нефть марки Brent вечером 6 марта достигла 94,46 доллара за баррель, что на 10,6% выше уровня предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». Это максимальное значение с конца сентября 2023 года.

    Одновременно с этим апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 13,9% и достигли 92,29 доллара за баррель.

    Ранее Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    6 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку 90 долларов за баррель впервые с 9 апреля 2024 года.

    На 16.47 мск стоимость Brent увеличилась на 5,37%, достигнув 90 долларов за баррель, передает ТАСС. Спустя несколько минут, к 16.51 мск, динамика роста ускорилась, и цена составила 90,19 доллара за баррель, что соответствует приросту в 5,6%.

    Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года в этот же момент торговались на уровне 87,56 доллара за баррель, увеличившись на 8,09%.

    Ранее в пятницу нефть Brent пробила отметку в 88 долларов.

    Министр энергетики Катара предрек нефть по 150 долларов за баррель.

    6 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    WSJ: Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти
    @ Du Jian/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Кувейта начали сокращение добычи нефти на нескольких месторождениях, пишет The Wall Street Journal.

    По информации WSJ, причиной стали заполненные хранилища и возникающие сложности с поставками углеводородов за рубеж на фоне эскалации ближневосточного конфликта, передает ТАСС.

    Обсуждается возможность дальнейшего сокращения как добычи, так и переработки нефти до объемов, обеспечивающих только внутренние потребности страны. Решение о дополнительных мерах может быть принято уже в ближайшие дни.

    Издание отмечает, что снижение нефтедобычи способно привести к серьезным долгосрочным последствиям для энергетической отрасли Кувейта.

    Ранее Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении.

    9 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые с июля 2022 года стоимость барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов, о чем свидетельствую данные торгов на майские фьючерсы.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на открытии торгов в понедельник, 9 марта, превысила 110 долларов, передает РИА «Новости».

    Показатель цена по состоянию на 1.58 мск достиг 108,62 доллара (+17,19% относительно закрытия).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Нефть Brent 6 марта подорожала до 94 долларов за баррель.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    8 марта 2026, 18:39 • Новости дня
    США заявили, что не отказываются от санкционного давления на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Допуск Индии к закупкам российских энергоресурсов – краткосрочная мера, необходимая для успокоения мировых рынков и предотвращения дефицита, она не говорит об изменении санкционной политики в отношении России, заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

    Вашингтон не намерен отказываться от давления на Москву, сказал Райт, передает ТАСС.

    Министр прокомментировал выдачу лицензии Нью-Дели на приобретение российской нефти в течение одного месяца. По его словам, это решение является исключительно прагматичным и будет действовать лишь в краткосрочной перспективе.

    Райт пояснил, что данный шаг призван подавить страх нехватки топлива и снизить опасения на торговых площадках. Чиновник особо отметил, что никаких фундаментальных изменений в политическом курсе относительно РФ не произошло.

    Ранее польский премьер Дональд Туск раскритиковал планы Белого дома по ослаблению санкций в отношении российской нефти. Индия уведомила американскую сторону о необходимости снятия ограничений с Венесуэлы и Ирана для выполнения требований Вашингтона.

    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    6 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Дмитриев предложил ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.

    Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее указал именно фон дер Ляйен и Каллас в качестве адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу.

    Также Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Британский аналитический портал UnHerd тоже пишет, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций на российские энергоносители из-за ситуации с Ираном.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спрос на российские энергоресурсы значительно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    7 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Мазут с атакованного танкера достиг пляжей Шри-Ланки

    Пятно мазута с атакованного судна танкера у Омана загрязнило побережье Шри-Ланки

    Tекст: Вера Басилая

    На пляже Хиккадува, где отдыхают российские туристы, специалисты устраняют последствия разлива мазута, появившегося после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Нефтепродукты оказались на побережье в курортной зоне, где специалисты уже приступили к ликвидации последствий разлива, передает телеканал 360. Отдыхающие из России сообщили, что загрязнение возникло после удара по танкеру с сырой нефтью.

    Сейчас в отеле Hikka Tranz находятся около 200 туристов из России. Хиккадува традиционно считается одним из самых востребованных мест отдыха на острове, привлекая любителей серфинга и дайвинга со всего мира.

    Судно под флагом Маршалловых Островов атаковали безэкипажным катером примерно в 46 километрах от провинции Маскат. В результате удара в машинном отделении произошли взрыв и пожар, а на борту находилось более 59 тыс. тонн нефти.

    Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере MKD VYOM после атаки морского беспилотника.

    Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив.

    Руководство Индии потребовало урегулировать конфликт в регионе дипломатическим путем

    7 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Глава РФПИ Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает мощнейшая волна негативных последствий из-за ошибочных решений в сфере энергетики, усугубивших положение объединения на фоне ближневосточного кризиса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европу скоро накроет огромная волна проблем из-за неверных шагов в отрасли, передает РИА «Новости». По его словам, эти ошибки поставили объединение в проигрышное положение после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск задался вопросом, кто выигрывает от хаоса в регионе, на фоне сообщений о возможном снятии санкций США с российской нефти. Глава РФПИ в ответ указал на ответственность самих европейских политиков за сложившуюся ситуацию.

    «Это не европейские бюрократы, принявшие неверные решения в энергетической сфере и поставившие под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Грядёт цунами энергетики и правды. Передавайте привет Урсуле и Кайе», – резюмировал Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Позднее он иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    7 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Туск возмутился планами США о смягчении санкций против России

    Туск раскритиковал планы США по смягчению санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство возможным ослаблением американских санкций по отношению к российской нефти, отметив рост цен.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск негативно отреагировал на сообщения о том, что Белый дом может ослабить санкции в отношении нефти из России, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсети он подчеркнул, что «Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти».

    Туск отметил связь между ростом цен на нефть, событиями на Ближнем Востоке и возможными шагами США, выразив обеспокоенность последствиями такого решения.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    7 марта 2026, 21:16 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Нью-Дели в сфере энергетики определяется исключительно национальными интересами и доступностью сырья, а не внешними разрешениями или санкционными послаблениями, заявил высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

    Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку нефти в России, заявил высокопоставленный индийский чиновник агентству ПТИ, передает РИА «Новости».

    Представитель правительства подчеркнул: «Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами».

    Эти заявления последовали после решения США на 30 дней отменить часть санкций, что позволило индийским НПЗ закупать российскую нефть.

    Другой чиновник пояснил, что временная отмена санкций лишь снимает некоторые трения, но не определяет энергетическую политику страны. По его словам, Индия руководствуется принципами доступности, наличия и устойчивости энергоресурсов для каждого домохозяйства.

    Сейчас в распоряжении Индии находится более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет запас на 7-8 недель. Этот объем хранится в стратегических резервах, резервуарах, трубопроводах, терминальных объектах и на судах, уже следующих к индийским портам.

    В целом Индия закупает нефть примерно у 40 стран, а местные нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.

    Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

    Индийское правительство сообщило о готовности рассмотреть закупки сжиженного природного газа из России.

    Отраслевые аналитики назвали действия американской стороны попыткой создать видимость влияния на торговые процессы.

    9 марта 2026, 03:30 • Новости дня
    Атаки по нефтяным объектам Ирана вызвали разногласия между США и Израилем

    Телеканал N12 узнал о разногласиях между США и Израилем из-за атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвали недопонимание между военными США и Израиля, сообщил израильский телеканал «№12-й» со ссылкой на американского чиновника.

    Высокопоставленный представитель службы безопасности США заявил, что напряженность между американскими военными и Израилем вызвали удары по  нефтяным объектам в Иране.

    «Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сказали, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», – сказано в сообщении телеканала в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о распространении пятен мазута из зоны конфликта до пляжей островных государств. США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране. Тегеран накрыло ядовитым дымом после ночной атаки на нефтехранилища.


    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

