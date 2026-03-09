Цены на нефть замедлили рост до 13%

Tекст: Ольга Иванова

Мировые цены на нефть в понедельник замедлили свой рост до 13% по сравнению с утренним скачком в 16% и 30% на старте торгов, пишет РИА «Новости». Несмотря на снижение темпов роста, котировки по-прежнему держатся на уровне выше 100 долларов за баррель из-за сохраняющихся опасений вокруг напряженности на Ближнем Востоке.

По данным на 14.41 по московскому времени, майские фьючерсы на нефть Brent выросли на 12,64% – до 104,41 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 12,75% и стоили 102,49 доллара за баррель.

В начале торгов стоимость нефти Brent превышала 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, а WTI – также превысила 119 долларов, что соответствовало росту почти на 30%. Позже рост замедлился до 25%, а затем до 16% на фоне сообщений о возможном высвобождении стратегических запасов нефти странами G7.

Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.



