В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.30 комментариев
США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране
Четыре нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись атаке США и Израиля
Авиаудары США и Израиля повредили четыре нефтехранилища в окрестностях Тегерана, однако в стране заверяют, что дефицита бензина и энергии не ожидается.
Американские и израильские военные атаковали четыре резервуара с нефтью, расположенные в провинциях Тегеран и Альборз, передает РИА «Новости».
Информацию о повреждениях подтвердил член парламентской комиссии по энергетике Исмаил Хосейни.
«Эти атаки пришлись лишь на четыре нефтехранилища. С учетом заранее предусмотренных мер, а также наличия и других хранилищ в стране никакого беспокойства касательно обеспечения бензином и энергией нет», – сообщил депутат агентству ILNA.
Парламентарий добавил, что жителям не нужно создавать ажиотаж и выстраиваться в очереди на заправочных станциях. Удары по иранской территории начались 28 февраля, Тегеран отвечает атаками на военные объекты противника в регионе.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о распространении пятен мазута из зоны конфликта до пляжей островных государств.
Иранский беспилотник ранее нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии.