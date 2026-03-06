План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
ВМС Ирана атаковали военный лагерь США в Кувейте
Иранские военные ударили дронами-камикадзе по лагерю США Аль-Удайри
Иранские военные атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте, задействовав для удара беспилотники.
Представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия» сообщил о нанесении ударов по объекту, передает ТАСС. Целью атаки стал американский военный лагерь Аль-Удайри, расположенный на территории Кувейта.
Для поражения сил противника были задействованы беспилотные летательные аппараты военно-морских сил Ирана. Иранская сторона официально подтвердила применение барражирующих боеприпасов в ходе этой операции.
«Месторасположение американских террористов в лагере Аль-Удайри в Кувейте также стало целью ударов дронов-камикадзе ВМС», – приводит заявление военного чиновника агентство Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции ранее заявил об ударе 12 дронами по американской базе Арифджан в Кувейте. Комплекс зданий посольства США в этом эмирате подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.