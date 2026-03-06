Нефть подешевела на новых возможностях покупки нефти для Индии

Мировые цены на нефть снизились на новых возможностях покупки нефти для Индии

Tекст: Мария Иванова

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.04 опускается на 0,94% относительно закрытия, до 84,61 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,21%, до 80,03 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне цена Brent превысила 86 долларов за баррель – впервые с 12 июля 2024 года.

Минфин США ранее выдал на месяц разрешение Индии закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море. Принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.

Временные меры могут оказать некоторое немедленное понижающее давление на цены, передает The Wall Street Journal мнение стратегов ING, однако она не изменит ситуацию кардинально. «Единственный способ устойчивого снижения цен на нефть – возобновление поставок сырья через Ормузский пролив», – отметили эксперты.