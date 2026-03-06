Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?5 комментариев
При обрушении кровли в Нижнем Новгороде погиб подросток
В результате обрушения кровли заброшенного здания на улице Станционной в Нижнем Новгороде погиб подросток, сообщили в региональной прокуратуре.
По предварительным данным, группа подростков находилась в здании в момент происшествия, передает ТАСС.
«В прокуратуру области поступила информация о том, что сегодня в заброшенном здании на ул. Станционной г. Нижнего Новгорода во время прогулки подростков произошло обрушение кровли сооружения, погиб несовершеннолетний», – рассказали в прокуратуре.
Вместе с тем в главном управлении МЧС России по Нижегородской области сообщили о трех пострадавших.
