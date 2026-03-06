При обрушении кровли в Нижнем Новгороде погиб подросток

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительным данным, группа подростков находилась в здании в момент происшествия, передает ТАСС.

«В прокуратуру области поступила информация о том, что сегодня в заброшенном здании на ул. Станционной г. Нижнего Новгорода во время прогулки подростков произошло обрушение кровли сооружения, погиб несовершеннолетний», – рассказали в прокуратуре.

Вместе с тем в главном управлении МЧС России по Нижегородской области сообщили о трех пострадавших.

Ранее один человек погиб при обрушении от снега крыши цеха в Тульской области.

В феврале в Липецкой области рухнула крыша автозавода.