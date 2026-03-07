Индия предоставила убежище кораблю из Ирана

Индия предоставила убежище иранскому кораблю IRIS Lavan и разместила экипаж

Tекст: Тимур Шайдуллин

Индия разрешила иранскому военному кораблю IRIS Lavan пришвартоваться в порту города Кочин, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. По данным источников агентства, Иран попросил срочно принять судно 28 февраля, а власти Индии одобрили запрос 1 марта. С 4 марта корабль находится в индийском порту.

Собеседник Bloomberg утверждает, что экипаж IRIS Lavan из 183 человек был размещен на местных военных базах. Официальный представитель МИД Индии заявил, что решение разрешить заход корабля в порт стало гуманным поступком со стороны страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 марта у берегов Шри-Ланки иранский военный корабль подвергся атаке подлодки США, после чего 101 моряк пропал без вести. Позже выяснилось, что все они погибли.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон ждет неминуемое возмездие за потопление иранского фрегата IRIS Dena.



