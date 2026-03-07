Израиль высадил десант в Ливане ради поиска пропавшего пилота

Армия Израиля подтвердила высадку десанта в Ливане для поиска пропавшего пилота

Tекст: Мария Иванова

Представитель израильских вооруженных сил Авихай Адраи сообщил о проведении десантной миссии, передает РИА «Новости».

По его словам, военные искали следы Рона Арада, однако никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

Ранее движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, которые высадились с четырех вертолетов недалеко от сирийской границы. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием авиации.

«В рамках операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью специальные подразделения пытались найти следы пропавшего пилота Рона Арада», – говорится в официальном заявлении. В командовании добавили, что в ходе рейда силы не понесли потерь, и пообещали продолжить поиски для возвращения тела на родину.

Штурман ВВС Израиля попал в плен в октябре 1986 года после катапультирования в небе над южным Ливаном. С тех пор его точная судьба и место захоронения остаются неизвестными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана. Военнослужащие ЦАХАЛ в форме ливанской армии высадились в населенном пункте Наби-Шит.