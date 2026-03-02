Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.8 комментариев
Стармер объявил о согласии Британии предоставить США свои базы
Британский премьер-министр Кир Стармер разместил в соцсети видео, в котором сообщает о готовности королевства предоставить США свои военные базы для подготовки ударов по Ирану.
Власти Британии одобрили использование американцами британских военных баз для нанесения ударов по иранским ракетам. Стармер подчеркнул, что США запросили об этом исключительно для оборонительной цели – уничтожения ракет на складах и пусковых установках до их запуска, говорит он в ролике, выложенном в соцсети Х.
В качестве причины согласия премьер назвал необходимость прекратить атаки Тегерана на соседние страны Ближнего Востока, где проживают около 200 тыс. британских граждан.
«Изначально мы не были вовлечены в атаки на Иран, и мы не присоединимся к наступательным действиям сейчас», – отметил он, добавив, что Британия сделала выводы из ошибочной кампании в Ираке и не собирается участвовать в наступательных операциях.
Стармер пояснил, что просьба американской стороны была одобрена ради коллективной самообороны союзников и защиты британских граждан. Решение, по словам премьера, полностью соответствует нормам международного права, а страны Персидского залива просили Лондон о более активных мерах в сфере безопасности.
