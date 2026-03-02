Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Иранский дрон атаковал объект Qatar Energy на севере Катара
Промышленные объекты в Месаиде и Рас-Лаффане подверглись удару двух беспилотников, один из которых был нацелен на инфраструктуру компании Qatar Energy, говорится в заявлении Минобороны Катара.
Два беспилотных летательных аппарата, выпущенных с иранской территории, атаковали промышленные и энергетические объекты в Катаре, сообщает ТАСС.
По информации министерства обороны эмирата, один дрон был нацелен на водяной резервуар электростанции в Месаиде, а второй – на энергетический объект компании Qatar Energy в промышленном городе Рас-Лаффан.
В ведомстве отметили, что атака произошла на севере Катара. Жертв среди населения и сотрудников компаний нет. В настоящее время власти проводят оценку нанесенного ущерба инфраструктуре и выясняют обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник катарского премьер-министра сообщил, что иранские силы предприняли несколько попыток нанести удары по международному аэропорту Хамад в Дохе.
ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую базу в Эрбиле.