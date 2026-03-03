Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Лавров: Доказательств разработки Ираном ядерного оружия не существует
Лавров заявил о необходимости прекращения боев на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Брунея заявил о необходимости немедленного прекращения всех боевых действий на Ближнем Востоке, которые приводят к жертвам среди мирного населения.
По словам Лаврова, никто до сих пор не предоставил убедительных доказательств разработки Ираном ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Глава МИД России заявил, что есть подтверждения и МАГАТЭ, и американских профессиональных разведчиков о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие.
Также, выступая по итогам переговоров с коллегой из Брунея, Лавров заявил, что в конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь необходимо прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.
Он отметил, что Россия выступает за немедленное прекращение огня с любой стороны.
«В качестве безусловного первого шага надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения будь то в Иране, где в результате удара по школе погибли более 150 девочек, либо в другой любой стране Персидского залива», – заявил министр.
В Совете Федерации обвинения в адрес Тегерана в стремлении к обретению ядерного оружия назвали необоснованными.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан до этого заверил в отсутствии у исламской республики целей по созданию такого вооружения.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил отсутствие фактов производства иранской стороной ядерной бомбы.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.