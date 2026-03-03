Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.4 комментария
АЕБ: Продажи новых авто в России обновили антирекорд десятилетия
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России во втором месяце 2026 года достигли одного из самых низких уровней за десятилетие, сообщил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.
По его словам, сокращение продаж составило 6% по сравнению с февралем 2025 года, передает ТАСС. «В феврале рынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим наихудший результат за последние 10 лет, если не учитывать февраль 2023 года», – заявил Калицев.
Также Калицев отметил, что объемы реализации практически не изменились по сравнению с январем текущего года, что может свидетельствовать о стагнации рынка.
Согласно данным АО «ППК» (Паспорт промышленный консалтинг), которые приводит АЕБ, в феврале 2026 года в России было реализовано 77 163 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 4% меньше, чем в феврале 2025 года.
