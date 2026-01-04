Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Мэр Прошунин: Землетрясение магнитудой 4 произошло у побережья Сочи
В Лазаревском районе Сочи днем в воскресенье зафиксировано землетрясение магнитудой 4, а в Центральном районе – магнитудой 3, сообщил глава города Андрей Прошунин.
По его словам, эпицентр подземных толчков находился в акватории Черного моря примерно в пяти километрах от берега.
«Сила сотрясений в Лазаревском районе составила четыре балла, в Центральном районе – три балла. Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет», – написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Сейсмические колебания ощутили жители Лазаревского района около 13.00 по московскому времени, добавил он.
В единую дежурно-диспетчерскую службу Сочи поступали обращения от жителей Магри, Лазаревского и Лоо, которые сообщили о подземных толчках.
В начале декабря землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Лазаревском районе Сочи.