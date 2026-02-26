Трое учителей-ветеранов СВО получили премию «Признание»

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония вручения национальной общественно-профессиональной премии «Признание-2025» прошла в Москве на V Всероссийском педагогическом образовательном форуме «Учитель – будущее России», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году в шести номинациях премии были отмечены 20 педагогов из разных регионов страны. Специальной премии в номинации «Учитель – защитник Родины» удостоились трое педагогов-ветеранов СВО.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев лично вручил награды и заявил: «Это профессиональная награда – высокая оценка вашего труда. Очень важно, что среди вас есть те, кто воспитывает сегодняшних героев и те, кто показывает пример своим ученикам на фронте».

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что педагоги-фронтовики, вернувшиеся в школы, стали авторитетами для детей и молодежи. Среди награжденных – педагог-организатор Челябинского Дворца пионеров и школьников Сергей Бормотов, учитель географии и руководитель школьного музея Кременской школы Калужской области Эдуард Краснов и учитель истории Кондровской школы №1 Павел Переборщиков.

Сергей Бормотов подчеркнул, что педагоги-фронтовики будут делать все возможное для воспитания у школьников традиционных ценностей. В своем выступлении он сказал: «Мы стали невольными свидетелями того, как через насаждение чуждой культуры меняется мировозрение людей. Нацизм это болезнь и наши ребята ее сейчас лечат».