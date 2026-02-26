Генпрокурор Флориды пообещал привлечь «коммунистов» Кубы к ответственности

Tекст: ка

«Кубинскому правительству нельзя доверять, и мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих коммунистов к ответственности», – приводит слова генпрокурора Флориды New York Times (NYT).

Сенатор-республиканец Рик Скотт из Флориды в своем сообщении в социальных сетях призвал к «полноценному расследованию этой крайне тревожной ситуации» и к привлечению к ответственности «коммунистического кубинского режима».

При воинственном настрое американцев кубинцы продолжают рассказывать, что МВД Кубы расправилось с нарушителями у своих границ.

Как выяснила газета, согласно данным государственных реестров Флориды, зарегистрированная в штате лодка, по всей видимости, представляет собой 24-футовый (7,3 м) моторный катер Pro-Line, построенный в 1981 году. Этот номер соответствует регистрационному номеру, предоставленному кубинскими властями.

Это определенно не корабль, а скорее рыболовецкое судно. Обычно на 24-футовом судне такого типа могут разместиться от восьми до десяти человек.

«В документах на зарегистрированную во Флориде лодку мало что известно, в том числе и о её владельце. Документы, приобретенные на сайте для потенциальных покупателей лодок, указывают на то, что лодка приобретена в последний раз в декабре 2022 года и зарегистрирована для коммерческого использования. Восемь лет назад она была зарегистрирована для рекреационного использования», – узнали журналисты NYT.

Госсекретарь Марко Рубио, находящийся в Сент-Китсе и Невисе с дипломатической поездкой для встречи с официальными лицами стран Карибского бассейна, заявил, что США расследуют стрельбу, но пока полагаются на кубинское правительство в вопросе достоверности информации о произошедшем.

«По мере сбора дополнительной информации мы будем готовы отреагировать соответствующим образом», – сказал он.

Напомним, пограничники Кубы перехватили американский катер у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей, сообщило МВД Кубы.

