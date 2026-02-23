23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«На мой взгляд, НАТО должно смотреть на «Орешник» как на легитимную цель. Украина будет оценивать эту угрозу», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Этим заявлением глава киевского режима отреагировал на новости о размещении комплекса на территории Белоруссии.
В декабре «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что число российских комплексов «Орешник», размещаемых в республике, не превысит десяти.