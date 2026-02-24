МВД пообещало помощь семьям пострадавших при взрыве в Москве полицейских

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских окажут всю необходимую помощь, передает РИА «Новости».

В результате инцидента погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко, который служил в московской полиции с марта 2019 года. У него остались супруга и два несовершеннолетних ребенка.

Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к машине Госавтоинспекции, где находились сотрудники полиции, после чего сработало неизвестное взрывное устройство.

В результате происшествия двое полицейских получили ранения, один погиб, злоумышленник скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения зафиксировали гибель преступника, совершившего подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве.

