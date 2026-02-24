  • Новость часаУстроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    24 февраля 2026, 03:57 • Новости дня

    МВД пообещало помощь семьям пострадавших при взрыве в Москве полицейских

    Tекст: Денис Тельманов

    Семьям погибшего полицейского и двух раненых сотрудников московской полиции предоставят всю необходимую поддержку после трагедии у Савеловского вокзала.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских окажут всю необходимую помощь, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко, который служил в московской полиции с марта 2019 года. У него остались супруга и два несовершеннолетних ребенка.

    Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к машине Госавтоинспекции, где находились сотрудники полиции, после чего сработало неизвестное взрывное устройство.

    В результате происшествия двое полицейских получили ранения, один погиб, злоумышленник скончался на месте.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения зафиксировали гибель преступника, совершившего подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве.

    На площади Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, в результате которого погиб один сотрудник полиции.

    22 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на полеты в Шереметьево

    Tекст: Ольга Иванова

    В московских аэропортах Шереметьево и Внуково временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, возможны корректировки расписания.

    В аэропорту «Шереметьево» временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов, передает РИА «Новости». Росавиация сообщила, что данные меры носят временный характер и направлены на предотвращение возможных инцидентов. Причиной введения ограничений стало действие специального сигнала «ковёр» в воздушном пространстве аэропорта.

    Пассажирам рекомендуется готовиться к увеличенному времени ожидания при обслуживании рейсов. Администрация «Шереметьево» предупредила о возможных изменениях в расписании и призвала учитывать этот фактор при планировании поездок.

    Параллельно службы аэропорта «Внуково» работают в усиленном режиме из-за введения аналогичных ограничений. По данным пресс-службы воздушной гавани, авиакомпании вынуждены корректировать расписание, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала. В терминале «Внуково» также организована активная работа по поддержке и информированию пассажиров на период ожидания вылета.

    Ограничения связаны с внешними обстоятельствами, не зависящими от самих аэропортов. Сколько времени продлятся меры, пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к столице.


    24 февраля 2026, 01:56 • Новости дня
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте

    Преступник, совершивший подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве погиб на месте, показали камеры видеонаблюдения.

    Человек, приведший в действие взрывное устройство на Савеловской площади возле полицейской машины, погиб при взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент.

    По уточненным данным, ранения получили двое полицейских, один погиб.

    По данным ТАСС, кузов  автомобиля выгнуло изнутри.

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»).

    Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. По данным Следственного комитета, для расследования преступления будет назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб полицейский, еще один сотрудник ДПС пострадал.



    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    22 февраля 2026, 16:07 • Новости дня
    Силы ПВО за час сбили 11 летевших на Москву БПЛА
    Силы ПВО за час сбили 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    За последний час силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    Еще об одном сбитом беспилотнике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере Max.

    «Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    22 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Ограничения на прием самолетов сняли в аэропортах Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняты, сообщили в Росавиации.

    Как указывается в Telegram-канале Росавиации, ранее введенные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Между тем петербургский аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов в Москву. В администрации аэропорта обратились к пассажирам с просьбой: «В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. В воздушном пространстве столицы введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов», – говорится в Telegram-канале Пулково.

    Пассажирам рекомендовано внимательно следить за обновлениями в онлайн-табло аэропорта и обращать внимание на объявления в терминале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    22 февраля 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще нескольких БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении еще нескольких БПЛА на подлете к Москве
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На подлете к Москве был уничтожен очередной беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Еще два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы, были уничтожен оперативными службами. О случившемся сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице на платформе Max.

    На месте обнаружения обломков работают профильные специалисты, проводится обследование территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин ранее в воскресенье сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к столице.

    24 февраля 2026, 01:05 • Новости дня
    В Москве на площади Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину ГИБДД

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции. Один сотрудники полиции погиб, еще один пострадал.

    По данным полиции, около 00:05 часов к патрульным, находящимся в служебном автомобиле, на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

    «По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

    Уточняется, что взорванный автомобиль принадлежал Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы.

    Позднее стало РИА Новости сообщили о еще одном пострадавшем.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино взорвалось неизвестное устройство, прикрепленное к автомобилю. Водитель получил осколочные ранения.

    21 февраля 2026, 11:00 • Новости дня
    На Байкале из провалившейся под лед машины спасли женщину с ребенком

    Полиция и МЧС спасли женщину с ребенком из провалившегося внедорожника на Байкале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Женщина и ее подросток на Байкале не смогли покинуть застрявший в ледяной воде внедорожник без помощи спасателей и полицейских, сообщили в МВД России.

    Полиция совместно с сотрудниками МЧС спасли женщину и ребенка из внедорожника, который наполовину провалился под лед на озере Байкал. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, происшествие произошло в районе бухты Улан-Хада, примерно в 5 км от берега Куркутского залива.

    Женщина находилась за рулем автомобиля, на пассажирском сиденье находился ее ребенок подросткового возраста. Самостоятельно выбраться из машины они не могли, и их эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Волк подчеркнула: «Мои коллеги совместно со спасателями в Иркутской области предотвратили возможную трагедию в акватории озера Байкал».

    Операция прошла оперативно: автомобиль при помощи буксировочного троса вытянули на лед, затем транспортировали на берег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Ольхонском районе Иркутской области нашли тела семи погибших после того, как туристический УАЗ провалился под лед Байкала. Пропавшие туристы приехали из Китая благодаря безвизовому режиму с Россией. Среди погибших оказалась семья из Китая из трех человек, включая ребенка.


    21 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Власти Москвы провели профилактику Вечного огня

    Собянин сообщил о профилактике Вечного огня в Москве

    Власти Москвы провели профилактику Вечного огня
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профилактические работы на мемориале Вечного огня в столице включали проверку горелки и перенос огня с помощью копии исторического факела, сообщили в мэрии.

    Профилактические работы на Вечном огне у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы были проведены в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном канале в Max. Он напомнил, что Вечный огонь зажгли здесь 8 мая 1967 года, и с тех пор специалисты газового хозяйства города тщательно следят за его состоянием.

    Собянин отметил, что осмотр памятника проводится ежедневно, а профилактика – раз в месяц и накануне крупных государственных праздников. Горелка Вечного огня оборудована системой трехкратного резервирования, что гарантирует устойчивость пламени даже при неблагоприятной погоде. Во время профилактики специалисты очищают элементы конструкции, меняют запальники и удаляют сажу.

    Огонь на время работ переносят на временную горелку с помощью копии исторического факела, которым мемориал был зажжён Леонидом Брежневым. Оригинал этого факела сейчас хранится в Инженерном центре компании «Мосгаз» и является частью экспозиции исторических экспонатов.

    Ранее тысячи активистов «Волонтерской Роты Боевого Братства» и «Молодой Гвардии» провели памятную акцию ко Дню Неизвестного Солдата на Поклонной горе в Москве. До этого в Александровском саду столицы прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями 3 декабря 1967 года стало событием общенационального масштаба.


    21 февраля 2026, 10:47 • Новости дня
    В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года

    В Москве высота снежного покрова побила рекорд 1966 года

    В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На столичной метеостанции ВДНХ зафиксирована высота снега в 70 сантиметров, что почти в два раза превышает обычные февральские показатели, отмечают синоптики.

    Высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ в Москве составила 70 сантиметров, что в 1,8 раза больше климатической нормы для этого времени года,. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, климатическая норма на 21 февраля составляет 38 сантиметров, отмечает РИА «Новости».

    Тишковец отметил, что был побит рекорд 1966 года, когда максимальная высота снега в этот день составляла 64 сантиметра. В центре Москвы на Балчуге высота снежного покрова сейчас составляет 78 сантиметров, в Тушино – 73 сантиметра.

    В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксированы в Коломне – 81 сантиметр, Кашире – 83 сантиметра и Черустях – 84 сантиметра. Специалист подчеркнул, что причиной такой аномалии стали обильные снегопады, прошедшие за последние сутки.

    А накануне в столице зафиксировали высоту снежного покрова в 80 сантиметров, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

    Напомним, что активный балканский циклон обрушил на Москву сильные снегопады, способные побить полувековые рекорды осадков. А Минтранс России предупредил о корректировках в работе воздушного транспорта Москвы из-за ожидаемого снегопада.

    22 февраля 2026, 18:25 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО вблизи Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.

    По его словам, специалисты экстренных служб сейчас работают на месте, где упали обломки БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, которые направлялись к столице.

    22 февраля 2026, 01:07 • Новости дня
    Синоптик Леус назвал сроки схода снега в Москве и объяснил их

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году снег в Москве может задержаться дольше, чем показывали средние многолетние наблюдения – до второй половины апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Он рассказал, что климатическим нормам в Москве в XXI века соответствует средняя дата схода снежного покрова 30 марта. Однако самым поздний срок был зафиксирован 16 апреля 2012 года и 17 апреля 2013 года.

    «В 2012 году в конце февраля снежный покров достигал 39 см, а в марте вырастал до 46 см. В 2013 году снежный покров в конце февраля достигал 40 см, а в марте вырастал до 77 см», – привел он в Telegram-канале снежную статистику.

    Сейчас в столице снежный покров порядка 70 см, поэтому, анализируя данные прежних лет, можно предположить, что сход снежного покрова будет позднее средних сроков.

    «Скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдёт во второй декаде апреля и ближе к её окончанию», – добавил специалист.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России. В Москве высота сугробов побила рекорд 1966 года. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об ожидаемом приходе метеорологической весны в середине марта.


    22 февраля 2026, 17:05 • Новости дня
    Пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар на втором этаже административного здания, находящегося в стадии реконструкции, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    В пресс-службе столичного главка МЧС отметили: «Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в здании на реконструкции. В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Образцова, дом 31, строение 3. Происходит загорание на втором этаже реконструируемого административного здания», передает РИА «Новости».

    Ранее в центре российской столицы произошло возгорание в историческом здании Дома синодальных композиторов, сообщил источник в оперативных службах.

    22 февраля 2026, 15:43 • Новости дня
    В московских аэропортах временно ограничили прием и выпуск самолетов
    В московских аэропортах временно ограничили прием и выпуск самолетов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропортах Москвы приостановили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости»

    В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Росавиация не раскрывает деталей ограничений и не поясняет, как долго они будут действовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

    22 февраля 2026, 15:09 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве.

    Силами ПВО Минобороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, написал Собянин на платформе Max.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над городом был сбит беспилотник.

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Чем грозит Мексике убийство наркобарона

    Значительная часть Мексики погружена в крупнейшие за последние годы беспорядки: полыхают автомобили и полицейские участки, нападению подвергаются банки и даже аэродромы. А все потому, что правительство посмело уничтожить одного из крупнейших наркобаронов страны. Последствия могут быть еще хуже, и виной этому может стать вмешательство из-за границы. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Что подарить на 23 февраля 2026 сегодня: идеи мужу, папе и начальнику

      Сегодня, 23 февраля, тысячи женщин задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Сегодня 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями папе, дедушке, мужу и защитникам

      Сегодня, 23 февраля 2026 года, в России отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

