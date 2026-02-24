23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
МВД пообещало помощь семьям пострадавших при взрыве в Москве полицейских
Семьям погибшего полицейского и двух раненых сотрудников московской полиции предоставят всю необходимую поддержку после трагедии у Савеловского вокзала.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских окажут всю необходимую помощь, передает РИА «Новости».
В результате инцидента погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко, который служил в московской полиции с марта 2019 года. У него остались супруга и два несовершеннолетних ребенка.
Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к машине Госавтоинспекции, где находились сотрудники полиции, после чего сработало неизвестное взрывное устройство.
В результате происшествия двое полицейских получили ранения, один погиб, злоумышленник скончался на месте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения зафиксировали гибель преступника, совершившего подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве.
На площади Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, в результате которого погиб один сотрудник полиции.