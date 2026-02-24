Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
Словакия попросила Еврокомиссию проверить трубопровод «Дружба» на Украине
Правительство Словакии попросило Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине, чтобы установить, действительно ли он непригоден для транспортировки нефти, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
Бланар заявил, что правительство официально обратилось к Еврокомиссии с просьбой провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине, передает ТАСС.
По словам министра, Киев не предоставляет Словакии необходимую информацию о повреждениях и не допускает словацких специалистов к месту инцидента, несмотря на многочисленные запросы.
Бланар сообщил, что словацкая сторона также обратилась к еврокомиссару по энергетике Дану Йергенсену с просьбой отправить инспекционную группу на место происшествия для объективной оценки состояния трубопровода и выяснения, действительно ли повреждения не позволяют возобновить поставки нефти.
Министр напомнил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft обеспечивает до 15% потребления нефти на Украине, а Словакия, при необходимости, поставляет соседней стране электричество. Он подчеркнул, что Братислава ожидает релевантной информации от украинской стороны и надеется на конструктивные переговоры для совместного решения возникших проблем.
