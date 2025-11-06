ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34

Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?0 комментариев
Новейшие истребители-бомбардировщики Су-34 пополнили парк российских Военно-космических сил, увеличив возможности выполнения задач на значительных расстояниях.
Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает Telegram-канал Ростеха.
По информации корпорации, эти самолеты предназначены для поражения как наземных, так и воздушных целей, способны эффективно работать по инфраструктурным объектам противника и применять широкий спектр вооружений.
В пресс-службе Ростеха сообщили: «Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации. Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения – от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры».
Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов в зоне спецоперации. Су-34 зарекомендовал себя в войсках с наилучшей стороны благодаря множеству применяемых вооружений и возможности использования перспективных средств поражения.
Инженеры ОАК продолжают совершенствовать авиационную технику с учетом опыта применения в реальных условиях, делая новые поставленные самолеты еще более функциональными и эффективными для будущих задач, отметили в корпорации.
Напомним, месяц назад Объединенная авиастроительная корпорация недавно передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.
В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.
Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.