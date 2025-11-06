  • Новость часаОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    6 ноября 2025, 08:05 • Новости дня

    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие истребители-бомбардировщики Су-34 пополнили парк российских Военно-космических сил, увеличив возможности выполнения задач на значительных расстояниях.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает Telegram-канал Ростеха.

    По информации корпорации, эти самолеты предназначены для поражения как наземных, так и воздушных целей, способны эффективно работать по инфраструктурным объектам противника и применять широкий спектр вооружений.

    В пресс-службе Ростеха сообщили: «Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации. Этот самолет отличается надежностью, впечатляющей дальностью полета и универсальным спектром вооружения – от авиабомб до высокоточных ракет. В боевых условиях машина способна одновременно уничтожать воздушные цели и наносить выверенные удары по хорошо защищенным объектам инфраструктуры».

    Военные летчики отмечают высокую востребованность этих авиационных комплексов в зоне спецоперации. Су-34 зарекомендовал себя в войсках с наилучшей стороны благодаря множеству применяемых вооружений и возможности использования перспективных средств поражения.

    Инженеры ОАК продолжают совершенствовать авиационную технику с учетом опыта применения в реальных условиях, делая новые поставленные самолеты еще более функциональными и эффективными для будущих задач, отметили в корпорации.

    Напомним, месяц назад Объединенная авиастроительная корпорация недавно передала Министерству обороны партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    В 2025 году компания увеличит выпуск самолетов почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Между тем Министерство обороны показало работу Су-34 при нанесении ударов по военной инфраструктуре ВСУ.

    3 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Залповый запуск четырех баллистических ракет «Булава» в 2020 году вызвал резонанс среди военных экспертов и шокировал вероятного противника, сообщил конструктор проекта Юрий Соломонов.

    Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в эфире «Первого канала» заявил, что залповый пуск ракет «Булава» в 2020 году стал для возможного противника большим шоком, передает РИА «Новости».

    По словам Соломонова, реакция на запуск оказалась очень острой, и именно этот эпизод произвел сильнейшее впечатление на зарубежных военных аналитиков и специалистов.

    В декабре 2020 года атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила залповую стрельбу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море. Все боевые блоки успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.

    Соломонов подчеркнул, что такой масштабный запуск стал знаковым событием для российской стратегической ядерной триады и подчеркнул возможности военно-морских сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомоход «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями.

    АПЛ «Князь Пожарский» ранее прибыла на базу Северного флота в Гаджиево.

    В мае 2024 года межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» была принята на вооружение ВС России.

    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска, среди них оказались недавно мобилизованные.

    Видео сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает группу украинских солдат в выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из пленных заявил: «Дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации». Все попытки подразделения ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Сдавшиеся, среди которых были недавно мобилизованные бойцы, в основном располагались в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    3 ноября 2025, 17:45 • Новости дня
    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались заявления Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Mail выразила обеспокоенность после того, как президент России Владимир Путин раскрыл детали возможностей атомной субмарины «Хабаровск» и комплекса «Посейдон».

    Газета Daily Mail заявила, что Владимир Путин выступил с предупреждением для Великобритании по поводу подводного аппарата «Посейдон» и атомной субмарины «Хабаровск», пишет РИА «Новости».

    В издании подчеркнули: «Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами».

    По информации журналистов, российская сторона якобы на протяжении долгого времени использует подводный ядерный комплекс «Посейдон» для устрашения Великобритании.

    В Daily Mail подчеркнули, что «Хабаровск» способен нести дюжину смертельно опасных инновационных комплексов «Посейдон».

    Наибольшую тревогу  на Туманном Альбионе вызвало то, что это оружие можно запускать с неожиданного направления, что усложняет процесс его перехвата.

    Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» прошла 1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.

    Журнал Popular Mechanics назвал «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    Путин сообщил о выводе на боевое дежурство ракеты «Сармат» в 2026 году

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    5 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Элита ВСУ потеряла бойцов при попытке покинуть Красноармейск

    Кимаковский сообщил о потерях элитных подразделений ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска сопровождались значительными потерями среди украинских бойцов и не увенчались успехом.

    Киев за последние два дня предпринимал попытки эвакуировать часть элитных подразделений ВСУ из Красноармейска, передает ТАСС. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, операция не принесла успеха украинской стороне и закончилась потерями для элитных отрядов.

    «Последние два дня Киев пытался вывести части элитных подразделений из Красноармейска. Результата это не принесло. Ничего, кроме потерь», – отметил Кимаковский. Он пояснил, что отдельные группы были вынуждены вернуться на прежние позиции, а часть была уничтожена ударами FPV-дронов России.

    Как ранее уточняли в Министерстве обороны России, российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ и не позволили противнику прорваться из окружения в Красноармейске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская газета Le Monde сообщила, что подразделения украинской армии в Красноармейске полностью отрезаны из-за прекращения снабжения. Компания-разработчик российского детектора дронов «Тень» указала, что украинские военные лишились терминалов Starlink в важном районе Донбасса, что осложнило их координацию. Внутренняя аналитика ВСУ отметила полное окружение украинских сил в Красноармейске и Димитрове в результате продвижения российской армии.

    5 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Парковки и вокзалы Германии предложили использовать как бомбоубежища

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель бундесвера Михаэль Гисс в интервью немецким СМИ предложил использовать парковки и железнодорожные вокзалы для защиты населения в случае вооруженного конфликта.

    Командующий силами территориальной обороны бундесвера в Баден-Вюртемберге Михаэль Гисс заявил о возможности переоборудования парковок и железнодорожных станций под бомбоубежища. По его словам, крупные отдельные бункеры не обязательно строить с нуля, если можно укрепить уже имеющиеся объекты городской инфраструктуры и использовать их для двух целей.  Об этом офицер сообщил в интервью газете Badische Zeitung, которое цитирует ТАСС.

    Гисс отметил, что такие изменения могут быть осуществлены с умеренными затратами и позволят обеспечивать защиту граждан в случае конфликта. Он подчеркнул, что «можно за счет умеренных средств соответствующим образом укрепить существующую инфраструктуру и использовать ее в двойных целях – например, парковки или станции городской электрички».

    Командующий также заявил, что Германия могла бы в этом вопросе «поучиться у Украины», где аналогичный опыт защиты гражданской инфраструктуры приобрел особую актуальность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 10 млрд евро до 2029 года на масштабную модернизацию гражданской обороны.

    Германия также намерена закупить 600 современных систем борьбы с дронами Skyranger для усиления бундесвера.

    Недавно власти Германии заявили об увеличении уровня угрозы на фоне активности дронов.

    4 ноября 2025, 03:35 • Новости дня
    Нарышкин указал, что вызывает мировой восторг атомной отраслью России

    Нарышкин назвал, что вызывает мировой восторг атомной отраслью России

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в связи с 80-летием атомной отрасли страны указал на мероприятии Росатома на два проекта, которые вызывают трепет и восторг во всем мире и о котором мир узнал не так давно.

    «Осознаем масштаб и значимость решаемых вами задач как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», – приводит слова Нарышкина РИА «Новости».

    Кроме того, 31 октября, в Росатоме Нарышкин передал генеральному директору  Алексею Лихачеву рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил вероятность вручения государственных наград конструкторам «Буревестника». Шойгу заявил, что тем, кто не верил президенту России Владимиру Путину о «Буревестнике» и «Посейдоне», пора поверить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что создание ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» дало возможность испытать уникальный подводный аппарат «Посейдон».

    4 ноября 2025, 06:55 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление обучавшиеся в Британии части

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока штурмовики и морпехи российской группировки войск «Север» продвигаются на правом фланге наступления, ВСУ перебрасывают разоренные в Харьковской области бригады солдат, обучавшихся в Британии.

    «В Сумскую область переброшен не до конца восстановивший боеспособность второй батальон 1004 отдельной бригады охраны и обслуживания (г. Киев). Военнослужащие бригады проходили обучение в Великобритании и понесли большие потери в Харьковской области», рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По их словам, в лесополосах на правом фланге наступления десантники и морпехи «Севера» продвинулись на 150 м, при этом комплексным огнем было сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Андреевки, Кондратовки и Варачино.

    «На Теткинском и Глушковском участках фронта расчеты ОТРК группировки «Север» наносили удары по позициям ВСУ в районе Павловки», – отметили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» выдавливают противника из Волчанска и расширяют зону контроля на Хатненском участке фронта. В Волчанске на левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на 250 м, причем при продвижении были взяты в плен два военнослужащих ВСУ.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики «Севера» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 200 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись по лесополосам на 400 м.

    Ударами российской авиации и БПЛА «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в Двуречанском и Приколотном. Также «Герань-2» разгромила пункт временной дислокации резервов 3 отмбр ВСУ в районе поселения Зеленый Гай, которые, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на Хатненский участок.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской), двое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжили  наступление в ряде районов на Харьковском и Сумском направлениях. При этом интенсивность боев на Сумском направлении стала снижаться из-за погоды.

    4 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Путин сообщил, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы «Буревестник» и «Посейдон» помогут стране добиться успехов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданских отраслях, например, при строительстве космических кораблей, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы российского государства на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», применение новых технологий раскрывает широкие возможности при реализации приоритетных национальных программ.

    «В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Отмечая мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника», Путин напомнил, что его запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

    «На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сообщил российский лидер.

    Кроме того, он отметил, что дальность полета «Буревестника» превзошла все известные в мире ракетные системы.

    «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле. Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров.

    4 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты инфраструктуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    Путин подписал закон о специальных сборах для резервистов с целью защиты ключевых инфраструктурных объектов, передает РИА «Новости». Новый закон предусматривает направление граждан, входящих в мобилизационный людской резерв, на такие сборы по отдельному указу президента, причем только в пределах их региона.

    Порядок проведения подобных сборов определит правительство. Резервисты, участвующие в сборах, получат права и соцгарантии, предусмотренные российским законодательством для лиц, проходящих военные сборы. Компенсации и обязанности резервистов будут аналогичны призванным гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта.

    3 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей

    Пит Хегсет посетил совместную зону безопасности двух Корей в Пханмунчжоме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры обороны США и Южной Кореи впервые за восемь лет вместе осмотрели Совместную зону безопасности на демаркационной линии между двумя странами.

    Министр обороны США Пит Хегсет посетил совместную зону безопасности (JSA) на межкорейской границе вместе с главой минобороны Южной Кореи Ан Гю Бэком, передает РИА «Новости».

    Визит включает осмотр JSA, расположенной в Пханмунчжоме, а также демилитаризованной зоны на границе между двумя государствами.

    Главы оборонных ведомств двух стран впервые за восемь лет осуществили такой совместный визит в Совместную зону безопасности. Хегсет пробудет в Южной Корее до 4 ноября и также примет участие в заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).

    Ранее Хегсет заявил, что значение его визита в демилитаризованную зону будет определяться на уровне президента США.

    «В США осознают угрозу КНДР и не закрывают на нее глаза», – подчеркнул глава Пентагона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона назвал решение о ядерных испытаниях шагом к снижению конфликтов.

    США начали развертывать военную группировку в Карибском бассейне.

    Пентагон готовится к военным действиям против Нигерии.

    5 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Финляндия запланировала нарастить численность спецназа

    Власти Финляндии объявили о росте численности спецназа страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финские военные собираются в течение нескольких лет нарастить спецподразделения за счет новых наборов среди военнообязанных до 30 лет, сообщает местная пресса.

    Численность спецназа в силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti.

    Издание уточняет, что егерский полк специального назначения «Утти» объявил о начале набора на новый курс спецназа, который стартует в июле 2026 года.  Туда могут принять всех военнообязанных в возрасте до 30 лет,  прошедших воинскую службу или курс подготовки унтер-офицеров резерва.

    Продолжительность курса составит 12 месяцев. Ожидается, что эти меры позволят значительно увеличить число подготовленных бойцов спецназа в структуре вооруженных сил страны.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, включая патроны диаметром 5,56 на 45 мм. Финские силы обороны также планируют заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги.

    Кроме того, в Финляндии начали строить пробный участок ограждения длиной три километра на границе с Россией.

    Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия пузыря, созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос - отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

