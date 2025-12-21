Tекст: Антон Антонов

«Тулси Габбард великолепна не только в документировании «российской аферы» при Обаме и Байдене, но и в разоблачении военной машины «глубинного государства», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Дмитриев подчеркнул, что «глубинное государство» хочет спровоцировать Третью мировую войну, «разжигая антироссийскую паранойю в Великобритании и ЕС». Он призвал к восстановлению здравого смысла, мира и безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией.