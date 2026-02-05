Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157

Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке

Tекст: Денис Тельманов

Жителя Петербурга арестовали на 10 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики, передает объединенная пресс-служба городских судов. История началась 29 января, когда правоохранители обнаружили в социальных сетях фотографию мужчины в худи цветов флага США и шапке с эмблемой в виде трезубца. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД расценили это как нарушение закона.

Мужчину задержали в метро, а на суде он вину не признал. Он заявил: «Я не знал о запрете этого символа, купил шапку, чтобы подчеркнуть этнические корни, и никогда не занимался пропагандой».

Несмотря на аргументы защиты, суд поддержал позицию силовиков и назначил десять суток административного ареста. По решению суда шапка была конфискована.

