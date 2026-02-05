Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
Минобороны сообщило о возвращении 157 российских военных из плена
Минобороны сообщило о проведении обмена пленными между Россией и Украиной, в результате которого освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.
В заявлении ведомства говорится: «Пятого февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ».
Помимо этого, были освобождены трое жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал, передает РИА «Новости».
Министерство подчеркнуло, что в организации обмена посредническую помощь оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщал, что Россия, США и Украина достигли договоренности об обмене 314 военнопленными.
Сейчас между Россией и Украиной продолжается активный диалог о числе пленных для следующего этапа обмена. Уполномоченный по правам человека в Россией Татьяна Москалькова заявляла, что разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной является задачей номер один.