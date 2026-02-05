  • Новость часаПутин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    Рейтинг недружественных правительств. Гренландия подморозила агрессию европейцев
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    Илон Маск признал, что счастье за деньги не купишь
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    В Венгрии началась заливка бетона в фундамент реактора на АЭС «Пакш»
    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
    Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 15:57 • Новости дня

    Путин отметил, что бойцы СВО зовут друг друга братьями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время церемонии открытия Года единства народов России президент Владимир Путин отметил, что бойцы на линии фронта называют друг друга братьями, несмотря на этнические и религиозные различия.

    Он отметил, что бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, обращаются друг к другу как к братьям, даже если принадлежат к разным этническим и религиозным группам, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «И вот такое единство является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат». И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство».

    Глава государства также отметил, что народ России всегда объединяло желание сохранить свои традиции, культуру и общую землю. По его словам, именно такое отношение к единству лежит в основе сплоченности российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России, на церемонии собрались представители более чем 160 народов и 89 регионов. Мероприятие проходит в рамках марафона «Россия - семья семей», организованного российским обществом «Знание». Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.

    Герои России на марафоне «Знание» рассказали о значении единства в защите Родины.

    4 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сергей Иванов решил по собственному желанию оставить пост спецпредставителя президента России по вопросам экологии, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

    «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

    Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Комментарии (26)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (25)
    5 февраля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым.

    Президент России Владимир Путин объявил о начале Года единства народов России, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия».

    «Год единства народов России объявляю открытым», – заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    Комментарии (3)
    5 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время вручения премии в области науки и инноваций, президент России Владимир Путин пошутил о том, что не может выговорить название некоторых научных открытий.

    Профессору МГУ Виктории Ведюшкиной вручался лауреатский значок за исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем, передает ТАСС.

    «Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь», – отметил Путин. «Ничего страшного! Главное – что я выговариваю», – ответила Ведюшкина. Президент, смеясь, прикрепил значок к кофте профессора и добавил: «Это правда».

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 18:56 • Новости дня
    Путин поручил разработать пособия по русскому языку для школьников из новых регионов

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие три года для школьников Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей будут созданы специальные учебные пособия по русскому языку, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин поручил создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости». Эти материалы должны использоваться в образовательных организациях новых регионов при проведении внеурочных занятий.

    В перечне поручений уточняется, что разработкой пособий займутся Министерство просвещения России совместно с советом при президенте РФ, а также исполнительные органы власти указанных регионов. Основная цель инициативы – развитие и поддержка русского языка как государственного и языков народов России.

    Поручено подготовить доклад о выполнении этой задачи до 1 сентября 2026 года и последующий – до 1 сентября 2027 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов, советник президента Елена Ямпольская, руководители ДНР и ЛНР, а также губернаторы Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил разработать рекомендации для университетов по созданию факультетов русского языка и литературы.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин отметил востребованность безопасных ядерных батареек для авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость разработанных отечественными учеными безопасных ядерных батареек.

    Глава государства отметил, что эти инновационные источники энергии предназначены для использования в новых поколениях самолетов, спутников и ракет, а также в автономных и беспилотных системах, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что разработку провела научная группа Александра Аникина и Павла Мосеева, которые создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. «Это компактные, сверхнадежные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах. При этом не требуют обслуживания и подзарядки. Такие устройства необходимы для развития автономных, беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет», – заявил президент.

    Он также подчеркнул, что достижения лауреатов президентских премий для молодых ученых станут важным ориентиром для будущих поколений исследователей. Путин выразил уверенность, что такие прорывы будут способствовать развитию российских научных школ и технологической независимости страны.

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:04 • Новости дня
    Писатель Лукьяненко: Путин своевременно поддержал русский язык

    Писатель-фантаст, член Общественной палаты России Сергей Лукьяненко охарактеризовал поручения президента Владимира Путина по поддержке русского языка как «очень своевременные и важные».

    По его словам, русский язык служит основой культурного кода и обеспечивает общение между представителями всех народов страны.

    «Язык является основой культурного кода народа, государства. И в нашем многонациональном государстве русский язык – это не просто один из языков, это язык, который действительно позволяет общаться представителям всех наших народов, национальностей», – подчеркнул Лукьяненко.

    По его словам, именно через русский язык страна контактирует с другими государствами и мировой цивилизацией. «Русский язык  это наш основной стержень, наша основная опора при общении ко всему, что существует вообще в мировой цивилизации», – сказал Лукьяненко.

    Лукьяненко отметил особую значимость изучения литературы с детских лет. «Можно заучивать сколько угодно правил, можно писать какие-то домашние задания и диктанты, но я уверен, что основная базовая грамотность, естественная для любого человека, она закладывается только с чтением книг. И это та грамотность, которая живет уже где-то в подсознании человека, которая позволяет свободно общаться, позволяет пользоваться языком, не задумываясь о каких-то схемах, правилах», – подчеркнул писатель.

    Он обратил внимание на необходимость изменить отношение к изучению языка, чтобы оно не сводилось к механическому заучиванию правил. Лукьяненко выразил надежду, что поручение будет реализовано, и «мы получим на выходе поколение людей, которые думают по-русски, не просто говорят, а думают по-русски, мыслят по-русски и поддерживают все то, что заложено в русской культуре, обогащая ее одновременной культурой… других народов, которым они принадлежат».

    В рамках президентских поручений в вузах появится новая дисциплина «Русский язык как государственный», что, по задумке, должно повысить эффективность преподавания и унифицировать образовательные стандарты. Кроме того, планируется повысить качество подготовки учителей за счет увеличения учебных часов по русскому языку и литературе. Также будет развиваться цифровой образовательный контент для изучения языка и литературы, появятся открытые лекции.

    Государство намерено стимулировать интерес детей к чтению, в том числе через всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», который пройдет в 2026 году. Запланировано издание переводов классических произведений народов России на русский язык. Реализация всех поручений рассчитана на 2026–2027 годы.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин: Надежность и долговечность России позволяет уверенно смотреть в будущее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в сложных условиях проявляет надежность и долговечность, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.

    Президент отметил, что благодаря этим качествам Россия способна уверенно смотреть в будущее и развиваться, при этом вклад в успех вносили многие поколения и специалисты из различных сфер деятельности, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Путин подчеркнул, что научные достижения российских ученых позволяют стране не копировать чужое, а самостоятельно задавать тенденции в развитии технологий будущего. «Именно такие масштабные заделы в знаниях позволяют не догонять, не копировать чужое, а самим задавать тенденции в развитии технологий будущего», – сказал он.

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин принял участие в в церемонии открытия Года единства народов России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России – на церемонии собрались люди более чем из 160 народов и 89 регионов. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.

    Путин принял участие в церемонии открытия Года единства народов России, сообщает ТАСС. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», где также проходит просветительский марафон «Россия – семья семей», организованный Российским обществом «Знание».

    В ходе марафона основное внимание уделяется общности истории, культуры и ценностей народов страны, единству и преемственности традиций. Особое место занимает обсуждение современных примеров сплочения народов в служении Отечеству.

    На площадке собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 народов России, а также школьники, студенты и иностранные гости. Благодаря телемосту к церемонии смогли присоединиться участники из 89 регионов страны.

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Макроном

    Tекст: Дарья Григоренко

    На этой неделе телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном не запланирован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос о возможном контакте между двумя лидерами Песков ответил кратко: «Нет», передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Кремль не станет ни опровергать, ни подтверждать сообщения о визите дипломатического советника президента Франции Макрона Эммануэля Бонна в Москву.

    В четверг французский источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику. Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:04 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на открытии Года единства народов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном старту Года единства народов России, а также вручит премии молодым ученым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин сегодня посетит крупное мероприятие по случаю открытия Года единства народов России и выступит там с речью.

    «Сегодня будет мероприятие большое по случаю открытия Года единства народов России, – рассказал Песков. – И президент тоже посетит это мероприятие и выступит там», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул значимость многонациональности для страны, заявив: «Многонациональность России – это один из столпов существования нашего государства».

    В рамках мероприятия Путин также вручит премии молодым ученым, говорится в анонсе официального графика президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова объявила об официальном старте Года единства народов России на марафоне «Россия – семья семей» общества «Знание» в Национальном центре «Россия».

    Указ Владимира Путина установил проведение Года единства народов России в этом году.

    Год единства народов России напоминает, что многие недруги считают межнациональные отношения уязвимостью страны, но для самой России это источник силы.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Молодые лауреаты президентской премии по науке являются гордостью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что сегодня президент Владимир Путин вручит им знаки лауреатов за значимые успехи в научной деятельности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны». Он также напомнил, что церемония проходит в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

    Вручение премий состоится в Екатерининском зале Сенатского дворца в Московском Кремле. Президент традиционно лично отмечает молодых исследователей, внесших вклад в развитие отечественной науки.

    Ранее премии президента России вручили молодым ученым за 2025 год.

    Также Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном старту Года единства народов России.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин вручил премии в области науки молодым ученым России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, передает ТАСС.

    Лауреатами стали сотрудники ведущих вузов и институтов страны. Исследователи Александр Аникин и Павел Мосеев из Высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочарова были отмечены за разработку новых источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

    Дмитрий Бутыльский из Кубанского государственного университета был награжден за создание инновационной технологии получения лития. Президент также вручил награду ученым МГУ им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Артем Исаев из Сколковского института науки и технологий получил премию за исследование механизмов воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью России. Ранее были названы имена лауреатов премии президента в области науки.

    Комментарии (0)
