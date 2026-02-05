Путин отметил, что бойцы СВО зовут друг друга братьями

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, обращаются друг к другу как к братьям, даже если принадлежат к разным этническим и религиозным группам, передает ТАСС.

Путин подчеркнул: «И вот такое единство является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат». И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство».

Глава государства также отметил, что народ России всегда объединяло желание сохранить свои традиции, культуру и общую землю. По его словам, именно такое отношение к единству лежит в основе сплоченности российского общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России, на церемонии собрались представители более чем 160 народов и 89 регионов. Мероприятие проходит в рамках марафона «Россия - семья семей», организованного российским обществом «Знание». Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.

