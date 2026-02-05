Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Путин отметил, что бойцы СВО зовут друг друга братьями
Во время церемонии открытия Года единства народов России президент Владимир Путин отметил, что бойцы на линии фронта называют друг друга братьями, несмотря на этнические и религиозные различия.
Он отметил, что бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, обращаются друг к другу как к братьям, даже если принадлежат к разным этническим и религиозным группам, передает ТАСС.
Путин подчеркнул: «И вот такое единство является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат». И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство».
Глава государства также отметил, что народ России всегда объединяло желание сохранить свои традиции, культуру и общую землю. По его словам, именно такое отношение к единству лежит в основе сплоченности российского общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России, на церемонии собрались представители более чем 160 народов и 89 регионов. Мероприятие проходит в рамках марафона «Россия - семья семей», организованного российским обществом «Знание». Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.
Герои России на марафоне «Знание» рассказали о значении единства в защите Родины.