В Москве возбудили дело против иноагента Перцева
В столице в отношении Андрея Перцева открыли уголовное дело по статье о деятельности нежелательной иностранной организации, упомянув результаты прокурорской проверки.
Уголовное дело в отношении иноагента Андрея Перцева возбуждено по части первой статьи 284.1 УК РФ, передает ТАСС.
Согласно заявлению прокуратуры Москвы, основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной Дорогомиловской межрайонной прокуратурой.
В сообщении отмечается: «По материалам проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратуры в отношении Перцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации)».
Другие детали и возможные меры пресечения на данный момент не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (иноагент) выплатил 100 тыс. рублей административных штрафов после вмешательства сотрудников службы судебных приставов.
Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего сотрудника СК Кирилла Качура (иноагент) виновным в несоблюдении законодательства об иностранных агентах.
Семь известных представителей киноиндустрии, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского* (иноагент), лишились членства в Союзе кинематографистов России из-за многолетней неуплаты взносов.