    Рейтинг недружественных правительств. Гренландия подморозила агрессию европейцев
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    Илон Маск признал, что счастье за деньги не купишь
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    В Венгрии началась заливка бетона в фундамент реактора на АЭС «Пакш»
    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
    Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 17:15 • Новости дня

    В Москве возбудили дело против иноагента Перцева

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице в отношении Андрея Перцева открыли уголовное дело по статье о деятельности нежелательной иностранной организации, упомянув результаты прокурорской проверки.

    Уголовное дело в отношении иноагента Андрея Перцева возбуждено по части первой статьи 284.1 УК РФ, передает ТАСС.

    Согласно заявлению прокуратуры Москвы, основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведенной Дорогомиловской межрайонной прокуратурой.

    В сообщении отмечается: «По материалам проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратуры в отношении Перцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации)».

    Другие детали и возможные меры пресечения на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (иноагент) выплатил 100 тыс. рублей административных штрафов после вмешательства сотрудников службы судебных приставов.

    Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего сотрудника СК Кирилла Качура (иноагент) виновным в несоблюдении законодательства об иностранных агентах.

    Семь известных представителей киноиндустрии, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского* (иноагент), лишились членства в Союзе кинематографистов России из-за многолетней неуплаты взносов.

    4 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон

    Захарова предупредила Эстонию о рисках применения нового закона против российских судов

    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет внимательно следить за мерами, которые принимает Эстония в связи с новым законом о праве топить подозрительные и опасные суда, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что российская сторона намерена реагировать на риски и угрозы, исходящие от Эстонии, передает РИА «Новости». По словам дипломата, на данный момент эстонские власти не решаются применять новое законодательство к судам под российским флагом.

    Захарова также призвала Эстонию строго соблюдать нормы международного морского права, чтобы не получить репутацию морских пиратов.

    «Наша сторона будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят из Эстонии, от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», – сказала она на брифинге.

    В апреле прошлого года Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда.

    Комментарии (25)
    5 февраля 2026, 12:38 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем государственного финансирования науки в России ежегодно увеличивается на 150-200 млрд рублей, а к 2026 году программа поддержки достигнет 1,6 трлн рублей, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в подкасте «Единой России» «пЕРеговорка».

    Объем государственного финансирования науки в России ежегодно увеличивается на 150-200 млрд рублей, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в подкасте «пЕРеговорка», передает Lenta.ru.

    По его словам, по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос в два раза.

    Мажуга подчеркнул, что основная часть средств направляется через государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». На 2026 год объем финансирования этой программы составляет около 1,6 трлн рублей.

    Депутат также отметил важность создания современной материально-технической базы и достойных условий для научной деятельности. Он добавил, что сегодня доля частных инвестиций в науку составляет примерно 30%, и для дальнейшего развития необходимо активнее привлекать бизнес к вложениям в исследования и разработки.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    В ЛДПР предложили ввести годичный мораторий для новых налогов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ЛДПР считают, что новые налоги, а также повышение ставок и сборов стоит вводить только спустя год после публикации закона, чтобы избежать «эффекта внезапности».

    ЛДПР предлагает ввести годичный мораторий на вступление в силу новых налогов и повышения налоговых ставок. Соответствующий законопроект партия внесет в Госдуму 5 февраля.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в России «можно проснуться в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона», что наносит удар по бизнесу и гражданам, передает Газета.Ru.

    «Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям», – заявил он.

    Слуцкий подчеркнул, что налоговая система должна быть «справедливой и предсказуемой». В российском налоговом законодательстве нужно «убрать этот эффект внезапности и дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне».

    По его словам, «если государство вводит новые налоги, повышает ставки или принимает другие подобные законодательные акты, которые тем или иным образом ухудшают положение граждан и бизнеса, такие решения должны вступать в силу не раньше чем через год после их опубликования».

    Парламентарий отметил, что такой подход позволит компаниям и гражданам адаптироваться, изменить учет и пересчитать планы, избегая работы в авральном режиме.

    ЛДПР также уточнила, что предлагаемый механизм не коснется льгот и послаблений для налогоплательщиков – любые меры, улучшающие их положение, партия считает возможным вводить сразу.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о внесении в Госдуму проекта закона, предусматривающего отмену штрафов и пеней по кредитам для женщин в отпуске по уходу за ребенком.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    Комментарии (15)
    4 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сергей Иванов решил по собственному желанию оставить пост спецпредставителя президента России по вопросам экологии, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

    «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

    Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг

    В Черном море у Крыма зафиксировали редкое ледяное поле

    У берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг
    @ ФГБУ «Заповедный Крым»

    Tекст: Ольга Иванова

    Спутниковые снимки показали образование крупного ледяного поля у северо-западного побережья Крыма в районе заказника «Малое филлофорное поле».

    Крупное скопление дрейфующего льда было обнаружено у побережья Крыма в Черном море с помощью спутников дистанционного зондирования, передает ТАСС.

    По данным дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым», ледяное поле протяжённостью около 7 км зафиксировали в районе заказника «Малое филлофорное поле», где оно оказалось прижато к Бакальской косе на северо-западе полуострова.

    Замдиректора по науке «Заповедного Крыма» Сергей Крюков подчеркнул, что речь идет не о классических айсбергах, а о дрейфующем льде, формирующемся непосредственно в Черном море. По его словам, для появления таких ледяных полей необходимы продолжительные морозы, а северные ветры способствуют скоплению льда в крупные массивы.

    Крюков отметил, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму. Появление таких крупных ледяных полей – явление редкое для этих широт и имеет значение как климатический индикатор.

    Исследователь напомнил, что дрейфующий лед влияет на береговую линию: он может разрушать или наоборот защищать побережье от волновой эрозии. Эти процессы необходимо учитывать при проведении природоохранных и берегозащитных мероприятий.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 19:42 • Новости дня
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки

    Суд приговорил комика Останина к 5 годам 9 месяцам колонии

    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы назначил комику Артемию Останину наказание в виде лишения свободы и штрафа за публичные оскорбляющие чувства верующих высказывания.

    Как передает РИА «Новости», Мещанский суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей и наложил запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

    Судья Олеся Менделеева огласила: «Окончательно назначить Останину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима». Ранее обвинитель просил суд назначить Останину наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы и аналогичный штраф. Сам Останин вину не признал и настаивал на оправдании.

    По версии следствия, 7 марта 2024 года в развлекательном заведении в центре Москвы Останин выступил с номером, в котором содержались высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Еще одно выступление, по данным следствия, 15 марта было направлено на унижение людей с инвалидностью и сопровождалось угрозами применения насилия. Видеозаписи этих выступлений были опубликованы в интернете.

    Останина арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Останин сделал предложение своей девушке в ходе судебного заседания. В Мещанском суде Москвы 19 января начали слушать дело комика Артемия Останина, обвиняемого в создании преступной группы для публикации оскорбительных видео.

    Мещанская межрайонная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении стендап-комика Артемия Останина.

    Комментарии (15)
    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Комментарии (26)
    4 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США

    Infobae: Суд в Аргентине распорядился запросить экстрадицию Мадуро из США

    Аргентина решила провести экстрадицию Мадуро из США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос на экстрадицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро из США, пишет Infobae.

    По информации Infobae, решение связано с необходимостью допроса Мадуро в Аргентине по делу о предполагаемых нарушениях прав человека, передает РИА «Новости».

    Между Аргентиной и США заключен договор об экстрадиции.

    В 2024 году Аргентина выдала ордер на арест Мадуро, обвинив его в «преступлениях против человечности».

    В январе США в ходе операции захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В среду в Каракасе прошла многотысячная акция за освобождение Мадуро.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (7)
    4 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

    Латвия и Эстония поддержали назначение спецпосланника ЕС по России

    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией,

    Лидеры Латвии и Эстонии высказались за назначение специального представителя Евросоюза для прямых переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине, передает РБК. По их мнению, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговорного процесса, а не оставлять эту роль лидерам США.

    Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте. По его словам, «пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет за столом переговоров».

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании, но при этом настаивала на необходимости продолжения изоляции России и сохранения санкций против нее. Она предложила, чтобы на должность спецпосланника был назначен лидер Германии, Франции или Британии для помощи Украине на переговорах.

    В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал идею опасной, заявив, что любые попытки диалога ранее воспринимались Россией как уступки и лишь усиливали ее аппетиты. Он призвал продолжать давление на Россию, а не искать компромиссы.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Комментарии (10)
    5 февраля 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев сообщил о прогрессе переговоров по мирному соглашению на Украине

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.

    Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

    По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.

    «Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.

    Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.

    Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Комментарии (18)
    4 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Владельца BMW X7 арестовали в Москве за отказ снять тонировку
    Владельца BMW X7 арестовали в Москве за отказ снять тонировку
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    Как передают РИА «Новости», Дорогомиловский районный суд Москвы вынес постановление по делу владельца BMW X7. Водителю назначили административный арест на срок пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол.

    В суде сообщили: «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы владельцу автомобиля BMW X7 назначен административный арест сроком на пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол».

    На автолюбителя составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за отказ удалить пленку со стекол. Суд признал нарушение и применил наказание в виде административного ареста на максимальный срок по данной статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд отклонил жалобу жителя Красноярского края, которого лишили права управлять автомобилем с механической коробкой передач из-за отсутствия двух пальцев на руке.

    Верховный суд Российской Федерации признал законным лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов и отклонил жалобу водителя из Энгельса.

    Водитель Porsche, который проигнорировал требование остановки и врезался в машину ГИБДД в Балашихе, арестован по решению суда.

    Комментарии (5)
    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    Комментарии (19)
    5 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (25)
    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
