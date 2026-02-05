Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
С лидера «Порнофильмов» взыскали штрафы за дискредитацию армии
Лидер рок-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров (иноагент) выплатил 100 тыс. рублей административных штрафов после вмешательства сотрудников службы судебных приставов.
Судебные приставы завершили производство в отношении солиста «Порнофильмов» Котлярова, передает РИА «Новости».
С него принудительно взыскали штрафы за дискредитацию армии.
Тверской суд Москвы ранее вынес два решения о наказании музыканта, каждое на сумму 50 тыс. рублей. Первый протокол составили за публичные действия против использования ВС России, второй касался ролика в Telegram о предыдущем взыскании.
Артист не оплатил квитанции вовремя, поэтому летом прошлого года было возбуждено исполнительное производство. К 30 января текущего года долг в 100 тыс. рублей был полностью погашен.
Сейчас с музыканта дополнительно взыскивают 6 тыс. рублей. Эта сумма составляет неоплаченный исполнительский сбор.
В сентябре 2024 года Минюст внес Котлярова в реестр иностранных агентов.