С лидера «Порнофильмов» взыскали штрафы за дискредитацию армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судебные приставы завершили производство в отношении солиста «Порнофильмов» Котлярова, передает РИА «Новости».

С него принудительно взыскали штрафы за дискредитацию армии.

Тверской суд Москвы ранее вынес два решения о наказании музыканта, каждое на сумму 50 тыс. рублей. Первый протокол составили за публичные действия против использования ВС России, второй касался ролика в Telegram о предыдущем взыскании.

Артист не оплатил квитанции вовремя, поэтому летом прошлого года было возбуждено исполнительное производство. К 30 января текущего года долг в 100 тыс. рублей был полностью погашен.

Сейчас с музыканта дополнительно взыскивают 6 тыс. рублей. Эта сумма составляет неоплаченный исполнительский сбор.

В сентябре 2024 года Минюст внес Котлярова в реестр иностранных агентов.