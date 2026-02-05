Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю

Tекст: Дарья Григоренко

Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

«Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.