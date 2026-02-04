FT: Rheinmetall решил участвовать в трех космических программах Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Rheinmetall планирует принять участие в реализации трех космических программ Германии, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Financial Times.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн намерен участвовать в тендерах на эти проекты совместно с партнерами: «Речь идет о программах, запланированных немецкими военными на ближайшее четырехлетие и предусматривающих расходы в 35 млрд евро».

В декабре немецкий парламент одобрил первый контракт Rheinmetall на производство спутников стоимостью до 2 млрд евро в рамках совместного предприятия с финской компанией ICEYE. Контрольный пакет акций СП принадлежит Rheinmetall (60%), а ICEYE владеет 40%. Первый спутник для нового проекта должен быть создан на заводе в Нойсе в 2026 году.

Rheinmetall также ведет переговоры с немецкой компанией OHB о сотрудничестве по запуску спутников связи для создания национальной альтернативы Starlink, которая будет использоваться вооруженными силами Германии. По данным Financial Times, эти переговоры пока находятся на ранней стадии, а инициаторы проекта рассчитывают подать заявку на правительственный грант для формирования собственной спутниковой группировки на низкой околоземной орбите.

По информации издания, Германия благодаря этим программам становится третьей страной в мире по объему расходов на космические технологии, уступая только США и Китаю.

