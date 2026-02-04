  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    3 комментария
    4 февраля 2026, 15:20 • Политика

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике
    @ IMAGO/CFOTO/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз использовался для контрабанды.

    Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Для посадки на Baltic Spirit специальное полицейское подразделение K-Commando использовало вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

    Примечательно, что контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

    Грузовой корабль длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлен в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

    Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

    В начале января военные США провели «силовую акцию» против танкера Marinera, который находился под российским флагом в Северной Атлантике. Причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима. МИД России указывал, что высадка военных на судно в открытом море, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права.

    В середине того же месяца Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Кроме того, стало известно, что британские власти намерены захватывать и арестовывать танкеры, выходящие из российских портов. Пока решение не принято, но спецназ для этой задачи уже готовят. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие возможности есть у Британии для такого рода морского пиратства и к чему стоит готовиться российским торговому и Военно-морскому флотам.

    На этом фоне посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

    В экспертном сообществе задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit считают провокацией, заказчиком которой могли бы выступать Брюссель и Лондон.

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень»,

    – отметил военкор Александр Коц. Он назвал операцию «показательной демонстративной силовой акцией против граждан России». «Это было предсказуемо после захвата американцами «всего лишь одного танкера». Нам объявили гибридную войну на море, и лимитрофы с радостью окунутся в нее с головой. Они не упустят возможности потявкать на большого медведя», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник в свою очередь напомнил, что Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. «Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – указал собеседник. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

    «Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил парламентарий. Он допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

    «Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное»,

    – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН. «Подложить «контрабанду» на большом контейнеровозе так же легко, как «подкинуть» гильзу нежелательному элементу в отделении полиции в Хельсинки. Впрочем, с документированием результатов проверок эстонские силовики, возможно, испытают трудности», – рассуждает он.

    По мнению политолога, Таллин такой акцией преследует несколько целей. «Власти республики, во-первых, пытаются продемонстрировать свое «морское величие», а во-вторых, показать участникам группы из 14 стран, которые хотят закрыть Балтику для российского флота, свою готовность рисковать и играть активную роль в противодействии России», – перечислил собеседник.

    «В-третьих, Эстония намерена запугать морских перевозчиков, чтобы те сокращали сотрудничество с Москвой. Наконец, Таллин стремится оказать давление на Москву и создать для российской стороны дополнительные экономические трудности», – добавил Межевич. Он заметил, что в истории с задержанием Baltic Spirit, которую рассказывают эстонские чиновники и перепечатывают СМИ, есть несколько странных моментов.

    «Так, эстонцы пишут, что судно зашло в территориальные воды республики для проведения бункеровки. При этом от острова Найссаар не так далеко до российских вод, где экипаж имел возможность безопасно заправиться всем необходимым», – уточнил эксперт. Экс-депутат Рады Олег Царев добавил, что теоретически Эстония и при мирном проходе могла бы попытаться остановить судно под лозунгом борьбы с контрабандой. «Но это куда более спорная история, дающая нам больше аргументов о злоупотреблении правом», – написал он в своем Telegram-канале. Как бы то ни было,

    Таллин в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям.

    «Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил Колесник. Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

    На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии.

    «Как бы то ни было, Россия будет отстаивать свои интересы всеми способами»,

    – акцентировал Колесник.

    С ним согласен и Межевич. «Я работаю по прибалтийскому направлению около 40 лет и могу точно сказать, что эстонцы понимают только окрик и силу», – отметил политолог. По его мнению, Россия могла бы внести часть своих гражданских танкеров и контейнеровозов в регистр вспомогательных судов обеспечения Военно-морского флота.

    «На борту устанавливались бы пулеметы, команда получала оружие, а на флагштоке поднимался бы флаг ВМФ», – рассуждает эксперт. Тем самым Москва донесла бы до Таллина и других североевропейских государств твердую и непримиримую позицию относительно нападения на свои суда. Это весьма отрезвило бы «ястребов» в Европе, заключил он.

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

