Tекст: Андрей Резчиков

Российские войска возобновили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. В ночь на вторник, по данным Минобороны, был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК противника и используемым в его интересах объектам энергетики. Кроме того, поражались места хранения и сборки БПЛА дальнего действия. В ведомстве назвали это ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

По информации СМИ, российские военные применили более 100 дронов-камикадзе «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями, по данным украинских пабликов и СМИ, стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Кривом Роге, Одессе, а также в Сумской и Винницкой областях.

В Киеве под ударом оказалась Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что без отопления остались Дарницкий и Днепровский районы Киева. «В общей сложности по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил Кличко.

В результате взрывов и пожаров в районе подстанции «Лосево» частично обесточенными оказались Харьков и соседний город Чугуев. Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил о «сложном решении» «слить теплоноситель в теплосетях» одной из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающей 820 домов, с целью не допустить разрыва труб.

Напомним, о паузе в ударах по энергетике стало известно на прошлой неделе после просьбы Дональда Трампа к Владимиру Путину приостановить удары из-за холодов. Как позже уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия согласилась воздержаться от таких ударов до 1 февраля. Обстрелы возобновились только в ночь на 3 февраля.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, еще на прошлой неделе Россия дала четко понять: если украинская сторона будет использовать паузу в своих военных интересах и откажется от содержательных переговоров, за этим последует жесткая военно-дипломатическая реакция Москвы. И она последовала, что наверняка усугубит отношения Зеленского с руководителями городов и регионов Украины. Однако сам Зеленский стоит на своем.

Как пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в партии «Слуга народа», в Киеве переговоры рассматривают как тактический инструмент, чтобы оставаться в орбите США и получать оружие и разведданные. По словам источника, «реальные результаты возможны только тогда, когда Россия окажется в финансовом кризисе и будет вынуждена пойти на новую мобилизацию».

Тем временем партнеры Зеленского по «коалиции желающих» тоже саботируют мирный процесс. По данным британской прессы, на днях Украина, США и страны Европы якобы согласовали «многоуровневый план поддержки» будущего мирного соглашения. В том числе предусмотрен «скоординированный военный ответ» на нарушение договоренностей со стороны РФ.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте во вторник в ходе своей речи в Верховной раде Украины говорил о том, что после подписания мирного соглашения войска НАТО появятся на Украине. Речь идет о наземной, воздушной и морской составляющей, что категорически неприемлемо для России.

«Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут», – напомнила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

По ее мнению, украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, исправить это полумерами абсолютно невозможно», а «риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам». «Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает правозащитник.

Шеслер считает, что украинские власти и региональные руководители «пытаются переложить друг на друга ответственность» за проблемы с отоплением и электроснабжением. Многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – добавила собеседница.

«При этом пауза в ударах принесла России два важных результата.

Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

Второй результат – военный, он касается возможности подготовиться к новым атакам, сделать их «более адресными и выверенными». «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

«Зеленскому плевать на своих соотечественников, он взял их в ледяной плен. Издевательства над украинцами происходит по всем возможным направлениям», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. С ним согласен подполковник запаса Олег Иванников: «Зеленскому ровным счетом безразлично это, так как он находится в теплом и хорошо освещенном бункере с безупречной связью».

По мнению Иванникова, главная украинской стороны – затянуть мирные переговоры до состояния абсурда. «Зеленский продолжит антироссийскую истерию и попытается сорвать переговоры, о чем уже намекнул в своем выступлении, сказав, что работа переговорной группы будет скорректирована», – добавил собеседник.

Эксперт также обратил внимание на новые военные просьбы Зеленского к западным союзникам, которые по сути являются «торговлей горем украинцев», которых он сам поставил в жуткое положение. «Все это нужно рассматривать в контексте недавних обличений Андрея Ермака, который оказался сторонником сатанизма, посещал кладбища и совершал там некие обряды. Может и Зеленский является сторонником сатанизма, раз ему нравится измываться над украинским народом?», – риторически заключил Иванников.