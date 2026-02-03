  • Новость часаПутин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    АвтоВАЗ начал продажи новой битопливной Lada Vesta CNG
    Эксперт: Провайдеры способны выявлять поиск детской порнографии в интернете
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    В Госдуме заявили о стягивании ВСУ к границе с Курской и Белгородской областями
    Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    Из Марокко экстрадировали в Россию «шариатского судью» в Сирии
    Пугачева оказалась в документах по делу Эпштейна
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 20:15 • Общество

    Зеленский вновь погнал украинцев на мороз

    Зеленский вновь погнал украинцев на мороз
    @ Danylo Antoniuk/Anadolu/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада.

    Российские войска возобновили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. В ночь на вторник, по данным Минобороны, был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК противника и используемым в его интересах объектам энергетики. Кроме того, поражались места хранения и сборки БПЛА дальнего действия. В ведомстве назвали это ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

    По информации СМИ, российские военные применили более 100 дронов-камикадзе «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями, по данным украинских пабликов и СМИ, стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Кривом Роге, Одессе, а также в Сумской и Винницкой областях.

    В Киеве под ударом оказалась Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что без отопления остались Дарницкий и Днепровский районы Киева. «В общей сложности по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил Кличко.

    В результате взрывов и пожаров в районе подстанции «Лосево» частично обесточенными оказались Харьков и соседний город Чугуев. Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил о «сложном решении» «слить теплоноситель в теплосетях» одной из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающей 820 домов, с целью не допустить разрыва труб.

    Напомним, о паузе в ударах по энергетике стало известно на прошлой неделе после просьбы Дональда Трампа к Владимиру Путину приостановить удары из-за холодов. Как позже уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Россия согласилась воздержаться от таких ударов до 1 февраля. Обстрелы возобновились только в ночь на 3 февраля.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, еще на прошлой неделе Россия дала четко понять: если украинская сторона будет использовать паузу в своих военных интересах и откажется от содержательных переговоров, за этим последует жесткая военно-дипломатическая реакция Москвы. И она последовала, что наверняка усугубит отношения Зеленского с руководителями городов и регионов Украины. Однако сам Зеленский стоит на своем.

    Как пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в партии «Слуга народа», в Киеве переговоры рассматривают как тактический инструмент, чтобы оставаться в орбите США и получать оружие и разведданные. По словам источника, «реальные результаты возможны только тогда, когда Россия окажется в финансовом кризисе и будет вынуждена пойти на новую мобилизацию».

    Тем временем партнеры Зеленского по «коалиции желающих» тоже саботируют мирный процесс. По данным британской прессы, на днях Украина, США и страны Европы якобы согласовали «многоуровневый план поддержки» будущего мирного соглашения. В том числе предусмотрен «скоординированный военный ответ» на нарушение договоренностей со стороны РФ.

    В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте во вторник в ходе своей речи в Верховной раде Украины говорил о том, что после подписания мирного соглашения войска НАТО появятся на Украине. Речь идет о наземной, воздушной и морской составляющей, что категорически неприемлемо для России.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут», – напомнила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    По ее мнению, украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, исправить это полумерами абсолютно невозможно», а «риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам». «Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает правозащитник.

    Шеслер считает, что украинские власти и региональные руководители «пытаются переложить друг на друга ответственность» за проблемы с отоплением и электроснабжением. Многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – добавила собеседница.

    «При этом пауза в ударах принесла России два важных результата.

    Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, он касается возможности подготовиться к новым атакам, сделать их «более адресными и выверенными». «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    «Зеленскому плевать на своих соотечественников, он взял их в ледяной плен. Издевательства над украинцами происходит по всем возможным направлениям», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ. С ним согласен подполковник запаса Олег Иванников: «Зеленскому ровным счетом безразлично это, так как он находится в теплом и хорошо освещенном бункере с безупречной связью».

    По мнению Иванникова, главная украинской стороны – затянуть мирные переговоры до состояния абсурда. «Зеленский продолжит антироссийскую истерию и попытается сорвать переговоры, о чем уже намекнул в своем выступлении, сказав, что работа переговорной группы будет скорректирована», – добавил собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на новые военные просьбы Зеленского к западным союзникам, которые по сути являются «торговлей горем украинцев», которых он сам поставил в жуткое положение. «Все это нужно рассматривать в контексте недавних обличений Андрея Ермака, который оказался сторонником сатанизма, посещал кладбища и совершал там некие обряды. Может и Зеленский является сторонником сатанизма, раз ему нравится измываться над украинским народом?», – риторически заключил Иванников.

    Главное
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике усилила желание украинцев завершить конфликт
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников
    Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог препарата от рака головы
    Все российские олимпийцы прошли допинг-тесты перед Играми
    Температура на Кубе впервые достигла нуля градусов

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации