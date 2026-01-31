  • Новость часаДмитриев отправился на переговоры с делегацией США
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    31 января 2026, 16:45 • В мире

    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»

    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Андрей Резчиков

    В субботу в большинстве регионов Украины и соседней Молдавии произошло отключение света из-за сбоя в энергосистеме. В городах остановилось метро, наблюдались проблемы с подачей воды и тепла. В Одесской области из-за холодов случился обрыв проводов. Эксперты отмечают, что масштабный блэкаут красноречиво свидетельствует о состоянии энергетической инфраструктуры Украины, ставшем результатом СВО и многолетнего недофинансирования.

    В ночь на субботу на Украине произошел масштабный блэкаут. По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, к каскадному отключению электричества привело «технологическое нарушение» между энергосистемами Румынии и Молдавии. В результате были разгружены блоки атомных электростанций. В нескольких регионах диспетчеры применили специальные аварийные графики отключений.

    Однако источник украинского издания «Страна» на энергорынке сообщил, что «на Южноукраинской АЭС один блок остановился аварийно, а на другом вынуждено снизили мощность». «Также на Ровенской АЭС понизили мощность», – добавил он.

    В Минэнерго Молдавии подтвердили, что почти вся страна осталась без света. Причем блэкаут случился из-за проблем в украинской энергосистеме. «Утром в субботу из-за серьезных проблем в энергосети Украины произошло падение напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча – Вулканешты – МГРЭС, что привело к аварийному отключению энергосистемы», – пояснили молдавские энергетики.

    Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил об отключениях электричества в большей части Кишинева. В столице перестали работать светофоры, поэтому полиция была вынуждена выйти на улицы для регулировки движения. «Мы срочно собрали ответственных лиц, чтобы оценить ситуацию и подключить генераторы там, где это необходимо… Во многих районах троллейбусы стоят на месте», – сообщил мэр через соцсети.

    По информации «Страны», которая ссылается на местные СМИ, экстренные отключения света вводились в большинстве регионов Украины. Блэкаут наблюдался в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Дефицит мощности в энергосистеме оставался очень высоким в течение всего дня.

    По данным «Киевводоканала», во всех районах украинской столицы было отключено водоснабжение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе остановилось движение метро из-за низкого напряжения в сети. Только ближе к вечеру энергетикам удалось восстановить электроснабжение критически важной инфраструктуры столицы.

    В Одесской области из-за замерзания линий электропередач произошел обрыв проводов. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, в результате без света остались пять районов – Подольский, Березовский, Роздольнянский, Белогород-Днестровский и Одесский.

    В Харькове из-за отсутствия напряжения и неработающих насосов в некоторых районах прекратилась подача воды и не ходило метро. «Сейчас есть проблемы с уровнем напряжения и электроснабжением в связи с ситуацией в объединенной энергосети», – рассказал представитель харьковского облэнерго Владимир Скичко.

    В Кривом Роге отключились несколько крупных котельных, что привело к прекращению подачи тепла во многих домах. Также оказались обесточены подстанции, питающие городской водоканал и городской электротранспорт.

    Член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на стабилизацию энергосистемы после блэкаута потребуется 24-36 часов. В эфире украинского канала «Киев 24» нардеп предупредил, что восстановление энергоснабжения будет происходить постепенно, с длительными графиками отключения электричества и аварийными графиками.

    Ранее на этой неделе глава ДТЭК Максим Тимченко описывал ситуацию на Украине как близкую к гуманитарной катастрофе. Из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными до сих пор остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры.

    Ранее Россия и Украина договорились о моратории до 1 февраля на взаимные удары по объектам энергетики. Первым об этой договоренности сообщил президент США Дональд Трамп, который обратился с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. Трамп объяснил свою просьбу небывалыми морозами на Украине. В Кремле подтвердили эту информацию, отметив, что «речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров».

    По данным Минобороны России, удары продолжают наноситься только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В течение минувших суток целью стали объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и пункты временной дислокации военных.

    В экспертном сообществе сочли обращение Трампа к Путину признанием Вашингтоном новых успехов России в зоне СВО. «Поступившая просьба – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую Москва согласилась в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснял Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    По мнению политолога, речь идет не об «энергетическом перемирии», а «перерыве в ударах на короткое время ввиду сильных морозов». «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не между Россией и Украиной, как бы Зеленский ни пытался приписать себе якобы успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    По словам эксперта, Россия в очередной раз показала, кто является сторонником мирного урегулирования конфликта. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев... Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, используемой в военных целях», – подчеркивает Данилин.

    Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил о словах Трампа, который говорил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта. «Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик.

    Фактически Вашингтон попросил Москву как побеждающую сторону о гуманитарном шаге.

    При этом Зеленского, полагает Кнутов, мало заботит бедственное положение сограждан. «Украинское руководство использует население в качестве живого щита, а тяжелое положение людей – в качестве обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    Эксперты поясняют, что нынешние сбои связаны с естественными причинами и являются отложенным следствием военных ударов по энергетике. Сегодня украинская энергосистема ослаблена настолько, что даже штатная зимняя нагрузка стала для нее критической.

    «К началу СВО у Украины был двойной запас по генерации и значительный задел по сетям, но в последние годы энергосистема «упрощалась», становилась слабее. Россия основательно ослабила энергетическую систему Украины, лишив ее запаса прочности по генерации и сетям», – отметил экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

    Параллельно, подчеркивает собеседник, происходила деградация в сфере управления энергетикой. «За последние десять лет на Украине привыкли к тому, что зим с долгими морозами не бывает, поэтому на национальном уровне, на уровне городов и управляющих компаний к сильным холодам не готовились в принципе. А теперь все сошлось в одной точке в один момент», – пояснил спикер.

    Мороз и обледенение вызвали такие масштабные проблемы на Украине, потому что в ходе СВО «была выведена из строя генерация». «По мере того, как выбивается генерация, увеличивается потребность в перетоках электроэнергии в случае потери электростанций в отдельных регионах. В результате увеличивается нагрузка на сети, по которым тоже наносились удары. Россия выводила из строя украинские трансформаторы сверхвысокого напряжения, в результате дополнительная нагрузка ложилась на менее мощные трансформаторы, которые тоже начинали работать с перезагрузкой», – объяснил экономист.

    На бытовом уровне все это приводило к выводу из строя трансформаторных подстанций, от которых электричество поступает к потребителям. «Граждане, которым подают энергию в определенные часы, подключали к сети максимальное количество электроприборов, что дополнительно увеличивало нагрузку. В один момент Россия ужесточила удары и выбила еще больше электростанций и трансформаторов. Система начала работать с еще большей перезагрузкой. Отключения электроэнергии стали более длительными, а пиковые нагрузи на сеть стали еще выше», – добавил эксперт.

    Затем российские военные начали наносить удары по теплоцентралям Украины и в результате «централизованное теплоснабжение стало невозможным». «Как на это отреагировали люди? Они стали согреваться с помощью электроприборов, а одновременно морозы становились крепче, поэтому сети не выдерживают, многоквартирные дома стали быстро остывать», – пояснил Лизан.

    Ситуацию усугубило то, что с 2022 года на Украине активно мобилизовали сотрудников ремонтных бригад, многие увольнялись сами из-за низких зарплат. «Брони никто им не давал, денег адекватных не платили. После 2014 года система управления ЖКХ и тарифы на коммунальные услуги по факту превратились в квазиналоги по выкачиванию денег из населения... Средства в инфраструктуру никто не вкладывал, к ней относились как к вечной.

    К началу СВО в Киеве в отдельных котельных стояли котлы, полученные по репарациям от нацисткой Германии. А сейчас это оборудование не работает»,

    – отметил эксперт.

    Таким образом, на сегодня сложилась ситуация, при которой не удается полностью восстановить поврежденные объекты и система работает в аварийном режиме, что делает ее сверхчувствительной к любым дополнительным нагрузкам и сбоям, подчеркивает Лизан.

    Издание «Страна» приводит мнение французской газеты Le Monde, которая пишет, что отключения электроэнергии на Украине стало одним из признаков того, что энергосистема страны функционирует из последних сил.

    «В связи с массированными ударами российских беспилотников и ракет, повредивших энергетическую инфраструктуру в последние недели, идут массированные отключения по всей стране. Это еще одно свидетельство того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских авиаударов», – пишет Le Monde

    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»

