    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    24 комментария
    28 января 2026, 12:12 • В мире

    Коммунальная катастрофа разваливает остатки Украины на части

    Коммунальная катастрофа разваливает остатки Украины на части
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Николай Стороженко

    Столица Украины и еще целый ряд городов страны погружены в крупнейший в истории коммунальный кризис. Только в Киеве без электричества уже несколько суток находятся более восьмисот тысяч домохозяйств. А в это время ряд других городов и регионов живут в настоящей энергетической роскоши. Что это значит и почему происходит?

    В последнее время украинские новости – сплошная череда блэкаутов, обогрева кирпичами и вынужденного переезда в села: там как минимум есть печь (кстати – русская). Но это, так сказать, индивидуальный выживальщицкий уровень. И хотя речь о стране, где «моя хата с краю», проблемы это не отменяет.

    Очень просто, как это сделал глава украинской столицы Виталий Кличко, сказать: «Уезжайте из Киева!» Это ж не кочевой стан, в конце концов. Как выживают те, кому некуда ехать? А вот как – примером тому служит один из районов города, Троещина.

    Троещина – это крупный киевский «спальник» с населением до 300 тыс. человек. Одна из особенностей района в том, что в плане подачи тепла в отопительный период он полностью зависел от киевской ТЭЦ-6. Она в числе прочих неоднократно становилась целью ударов. В том числе и в январе 2026 года. Однако последний (в ночь на 25 января), похоже, был особенно результативным. Как пишут об этом в украинской прессе, «...отопительный сезон завершен досрочно».

    ТЭЦ-6 – самая крупная в Киеве. На ней вообще висела половина города (левобережные районы Киева, а также Оболонь и Подол). Но проблема Троещины в том, что она зависела только от ТЭЦ-6. И если электроэнергию еще можно переподключить другими маршрутами, то тепло – никак. Теплотрасса не кабель, быстро ее не протянешь.

    20 лет назад, в тогда еще мирной Украине, в трескучие морозы в похожей ситуации оказался 50-тысячный город Алчевск. Спасали его тогда всей Украиной. И не только: помогало тогда МЧС РФ, мэрия Москвы и «Единая Россия». Кстати, хваленая Европа ничем своему тогдашнему ставленнику Ющенко не помогла.

    Сегодня масштабы раз в десять больше. Морозы пока не трескучие, но на следующей неделе синоптики обещают ночью в Киеве до -21 °С. А ресурса, чтобы оперативно наладить хотя бы минимальную подачу тепла, давно нет.

    Уже прозвучала фраза «гуманитарная катастрофа».

    Глава района Максим Бахматов носится как угорелый, организовывает для жителей пункты обогрева в школах и во дворах, выбивает у мэрии и правительства мобильные котельные, пытается уговорить владельцев ТРЦ пускать людей греться на незадействованные торговые площади.

    Однако признает: на очереди – массовые порывы водопровода и канализации. И непривычный формат туалетов – прямо посреди многоэтажной застройки. «Будем делать туалеты как в селе», – говорит он. То есть, по сути, выгребные ямы. Прямо в городе.

    Не хотелось бы злорадствовать, но тут Украина, что называется, напросилась. Помните, как в 2022 году украинские ЦИПСО-войска изгалялись на тему воровства унитазов бойцами ВС РФ? Те якобы только на Украине их впервые и увидели? Вот оно и аукнулось. Придется и ципсошникам вспоминать, как «в дырку» ходить. И конечно, винить за происходящее мирные жители Украины могут только режим Зеленского – именно он начал удары по российской энергетической инфраструктуре, именно он располагает военные производства в жилых кварталах.

    Впрочем, на самом деле этот сюжет гораздо более глубок, нежели повод для зубоскальства. Еще со времен Порошенко украинская власть придумала и всеми силами пыталась продвигать идеологему «Єдина країна» («Единая страна»). Мол, нет никакого Востока, Крыма, Новороссии, Запада (Запада Украины, разумеется) и прочих объективно сложившихся историко-географических регионов со своими культурными особенностями. Есть только единая Украина – от Закарпатья до Луганской области.

    Затем ту же идеологему продолжил эксплуатировать и Зеленский. Хотя сейчас, на инфраструктурном, а теперь уже и на коммунальном уровне, мы видим: Украина у ее властей буквально разваливается на куски. Еще в начале января отвалились области западнее Киева (после того, как Киев отрезали от обеих западных АЭС). К слову, как раз поэтому один из ударов пришелся на печально известную Чернобыльскую АЭС: именно через нее протянули «удлинитель» от Хмельницкой АЭС. Одновременно отвалилось и Левобережье, так как оно тоже питалось от АЭС через Киев. Харьков и Одесса, по сути, выпали из энергосистемы.

    Но если для них и для Киева это означает жизнь в потемках и в условиях аварийных отключений, то западные области шикуют.

    Есть графики, они работают. Свет – до 8-10 часов в сутки. Для сравнения: в Киеве сегодня – в среднем три-пять часов без расписания. Причем «дают» эти часы нерегулярно и преимущественно ночью. И это еще считается повезло.

    Хотя и этот относительный западноукраинский энергошик меркнет на фоне реалий горнолыжного курорта Буковель (Ивано-Франковская область). Курорт напрямую импортирует энергию из ЕС. Так что всякий, кто приезжает туда на отдых, попадает, по сути, в довоенную Украину. Не только на лыжах прокатились, но и на машине времени.

    А теперь вот есть еще и Киев. Буквально Украина в миниатюре (хотя еще год назад считалось, что в Киеве жизнь на порядок лучше, чем в регионах). В этом районе – катастрофа, триста тысяч греются в палатках МЧС и школах. А в соседнем – относительно теплые батареи, целые трубы и даже пока работающие унитазы.

    Страна разваливается на островки благополучия и пустоши. Города – на фавелы без удобств и обеспеченные гетто.

    Кстати, а чем Зеленский в это время занят? Может, спасательные работы координирует? Может, об энергетическом перемирии пытается договориться? Как бы не так: клянчит у Европы вступление в ЕС в 2027 году.

    Нет больше никакой единой Украины, пан Зеленский. А вы войдете в историю как ее гробовщик. Да и в ЕС теперь вряд ли возьмут. Вы им своими городскими сортирами на триста тысяч человек статистику портите.

