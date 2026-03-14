Анкара отказалась вступать в конфликт на Ближнем Востоке

Фидан заявил о нежелании Турции участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Бангладеш, что Турция не позволит втянуть себя в конфликт на Ближнем Востоке благодаря решительной позиции и воле президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Фидана, Анкара рассматривает инциденты с ракетами на военном и дипломатическом уровнях и сообщает свои опасения и предупреждения иранским коллегам, передает РИА «Новости».

Как сообщил Фидан, иранская сторона отрицает свою причастность к пускам ракет в направлении Турции и заявляет, что приказов на атаку не отдавалось. Турция, в свою очередь, обсуждает имеющиеся технические данные и другие свидетельства с Ираном откровенно, учитывая, что эти вопросы решаются как на военном, так и на дипломатическом уровне, передает ТАСС.

В пятницу министерство обороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, что стало третьим подобным инцидентом с начала эскалации конфликта.

Ранее посол Ирана в Анкаре назвал третьи лица возможными виновниками пусков ракет по Турции.

Анкара потребовала от Тегерана не допускать роста напряженности после перехвата снаряда.

Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения об атаке на турецкую территорию.