    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    Эксперт объяснил нежелание Дурова поздравлять россиян с 9 Мая
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет
    Кремль заявил об отсутствии подвижек в отношениях между Россией и США
    NYT: США сократили помощь Украине на 99%
    Резервный банк Индии принялся активно возвращать золото в страну
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    12 мая 2026, 05:59 • Новости дня

    Ракета SpaceX вывела на орбиту американские разведывательные спутники

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тяжелая ракета-носитель Falcon-9 стартовала из Калифорнии, доставив на орбиту космические аппараты для нужд Национального управления военно-космической разведки США.

    Американская корпорация осуществила очередной запуск в интересах Пентагона, передает ТАСС.

    Старт состоялся с территории базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

    Спустя несколько минут после взлета первая ступень ракеты совершила посадку. Этот ускоритель использовался уже в девятый раз, что позволяет разработчикам существенно снижать стоимость космических миссий.

    Нынешняя миссия под кодовым названием NROL-172 стала вторым подобным запуском в 2026 году. Деятельность управления военно-космической разведки США носит строго засекреченный характер, поэтому точные параметры и назначение выведенных аппаратов не раскрываются.

    В декабре SpaceX вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников США на ракете Falcon 9.

    До этого американская компания также проводила запуск носителя со спутниками для задач Национального управления военно-космической разведки США.

    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    9 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
    @ Presidential Press and Information Office

    Tекст: Мария Иванова

    Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» продемонстрировали зрителям во время трансляции торжественного парада на Красной площади в Москве.

    Зрители увидели новейшие образцы отечественной военной техники в ходе трансляции парада Победы, передает ТАСС.

    На кадрах специального видеоролика были представлены передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса.

    Помимо боевого лазерного комплекса «Пересвет», в трансляцию вошли кадры с зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь». Также зрителям продемонстрировали гиперзвуковой комплекс «Авангард».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России включило лазерное оружие в состав дежурных сил по охране государственной границы.

    Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных условиях спецоперации.

    Самоходная установка «Пересвет» несет боевое дежурство с декабря 2019 года.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    9 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы

    Российские военные получили партию современных танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М

    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне 81-й годовщины Великой Победы в войска отправились эшелоны танков, оснащенных улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы и усиленной броней с учетом реального боевого опыта. Войска получили партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.

    Отечественный концерн передал военным бронетехнику, сообщает Telegram-канал Ростеха. Машины отправились к местам несения службы накануне 81-й годовщины Великой Победы. Работники предприятия постоянно наращивают выпуск вооружений, непрерывно совершенствуя их конструкцию.

    Уже в 2025 году специалисты значительно доработали системы радиоэлектронной борьбы и усилили защиту моторно-трансмиссионного отсека. Инженеры продолжают развивать активную и пассивную броню. Главный акцент сделан на выживаемости техники и безопасности экипажа.

    «В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной – танком Победы», – заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. Руководитель добавил, что современные модели также отвечают новым вызовам, а будущие поколения бронетехники создадут на основе нынешнего опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения.

    Концерн ранее отправил в войска доработанную партию машин Т-80БВМ.

    10 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Минобороны Эстонии призвало Украину держать дроны подальше от страны
    @ IMAGO/Tanel Meos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Певкур призвал Украину не допускать полетов своих беспилотников вблизи эстонской территории, передает РИА «Новости». По информации эстонской телерадиокомпании ERR, Украина намерена направить в страны Балтии своих экспертов для совместной работы по обеспечению безопасности воздушного пространства и уже обратилась по этому поводу в посольство Эстонии.

    Певкур заявил: «Для украинской стороны самый простой способ удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории – это более эффективный контроль над своей деятельностью». Он также отметил, что сейчас эстонская сторона занимается разъяснением ситуации и уточнением, что именно планируют украинские власти.

    Неделю назад министры обороны Эстонии и Украины уже обсуждали возможные меры по предотвращению подобных инцидентов. Певкур предложил оснастить используемые дроны специальными системами, позволяющими дистанционно уничтожать их в случае угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбившиеся с курса украинские беспилотники нарушили воздушное пространство Эстонии.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна передал в Киев требование об исключении подобных инцидентов.

    Страны Прибалтики настойчиво потребовали от киевского режима прекращения воздушных вторжений.

    10 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Space Energy запланировала строительство в Приморье космодрома в 2026 году

    Tекст: Антон Антонов

    Российская частная космическая компания Space Energy планирует в 2026 году начать строительство собственной площадки для запуска сверхлегких ракет, сообщили в пресс-службе компании.

    «Уже в 2026 году компания планирует начать строительство и ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок. В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться уже в этом же году – с территории первого частного космодрома страны», – говорится в сообщении.

    Новый комплекс получит название «Приморский». С его стартовых столов будут запускать сверхлегкую ракету-носитель «Орбита», способную выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на солнечно-синхронную, передает РИА «Новости».

    Расположение в Приморском крае выбрано благодаря баллистическим преимуществам для вывода спутников. Генеральный директор Space Energy Георгий Емелин подчеркнул, что создание частных космодромов является мировой тенденцией. В будущем комплекс сможет обслуживать миссии других заказчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Space Energy запланировала первый запуск сверхлегкой ракеты «Орбита» на начало 2027 года. Предприятие наметило суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1 с полигона Капустин Яр на третий квартал 2026 года. Глава Роскосмоса Юрий Борисов допустил появление частных космодромов в России.

    10 мая 2026, 19:19 • Новости дня
    Мощная вспышка на Солнце поразила астрономов масштабом

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца зафиксировали яркую вспышку класса M5.7 в новой активной области, которая вскоре может начать влиять на геомагнитную обстановку.

    По данным солнечных астрономов, мощная вспышка произошла в новой активной области на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вспышка получила классификацию M5.7 и была зарегистрирована в только что вышедшей с обратной стороны Солнца активной области под номером 4436.

    В сообщении лаборатории вспышка описана эмоционально: «Вау, вот это взрыв. Только что на Солнце». Ученые отметили, что ранее активность уже фиксировалась в той же области.

    Специалисты подчеркивают, что нынешняя вспышка не заденет Землю. Однако ожидается, что примерно через два дня группа солнечных пятен войдет в зону влияния на Землю и сможет воздействовать на планету при новых вспышках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вспышка высшего балла X2,5 на Солнце произошла 24 апреля, она стала сильнейшей почти за два с половиной месяца

    Утром 16 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала на левом краю Солнца мощную вспышку класса M2,4 с источником на обратной стороне звезды.

    9 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ спасаются от смерти дезертирством

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили о многократных нарушениях перемирия украинскими боевиками, которые продолжали хаотичные удары дронами и артиллерией, а те, кому не хватало сил на это – дезертировали или сдавались в плен.

    «Около 20 военнослужащих 21 омбр ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье. Ранее солдаты 21-й бригады жаловались родственникам, что их отправляют на «верную смерть» – форсировать реку Псёл и изображать присутствие ВСУ в Мирополье», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе боевики ВСУ, воспользовавшись режимом прекращения огня, предприняли попытку контратаки. В результате огневого воздействия «Северян» большая часть вражеских штурмовиков была уничтожена, двое солдат ВСУ сдались в плен.

    В селе Шатрище Ямпольского района произошла детонация боеприпасов у боевиков ВСУ. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

    На Харьковском направлении на фоне колоссальных потерь в живой силе командование ВСУ продолжает переводить военнослужащих тыловых подразделений в штурмовые группы, рассказали «Северяне».

    На Волчанском направлении ВСУ концентрируют усилия на оборудовании укреплений вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук.

    По данным «Северян», строительство инженерных сооружений ведут работники харьковских предприятий ЖКХ и оставшиеся в сёлах мужчины пенсионного возраста.

    На Великобурлукском направлении российские военнослужащие продвинулись в районе села Бударки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дельцы создали «такси для военных» для вывоза дезертиров с Украины.

    10 мая 2026, 09:02 • Новости дня
    Space Energy пообещала запускать с частного космодрома до 50 ракет в год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космодром «Приморский», который российская частная космическая компания Space Energy планирует построить в этом году, позволит запускать до 50 легких ракет в год, сообщили в пресс-службе организации.

    Космодром «Приморский», строительство которого планирует завершить в этом году частная компания Space Energy, сможет осуществлять до 50 запусков легких ракет в год, передает РИА «Новости». В компании уточняют, что инфраструктура комплекса изначально спроектирована для сверхлегких и легких ракет, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и сократить время подготовки к миссиям.

    Комплекс будет использоваться для запусков новой сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», которую разрабатывает Space Energy. Первый запуск «Орбиты» намечен на 2027 год, однако, если проект будет реализован успешно, старт может состояться уже в этом году.

    В пресс-службе компании подчеркивают: «Инфраструктура проекта изначально проектируется под сверхлегкие и легкие ракеты. Это позволяет существенно сократить стоимость эксплуатации, ускорить подготовку к миссиям и обеспечить высокую частоту запусков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Space Energy запланировала строительство собственного космодрома в Приморье на 2026 год. Главный конструктор предприятия назначил первый запуск сверхлегкой ракеты «Орбита» на начало 2027 года. Организация подготовила суборбитальный старт носителя Kamchatka-1 с полигона Капустин Яр.

    10 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    Истребитель F-35 США подал сигнал тревоги у Аравийского полуострова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, означающий чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию самолетов Flight Radar.

    Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, в небе у Аравийского полуострова, передает ТАСС. Согласно информации сервиса Flight Radar, самолет с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух примерно в 11:04 мск, после чего и был зафиксирован тревожный сигнал.

    В настоящее время истребитель находится в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов на высоте около 3 тыс. метров и движется на юго-запад. По данным сервиса, его маршрут проходил над Оманским заливом и территорией Омана.

    Пункт вылета и пункт назначения истребителя остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического самолета ВВС США.

    Ранее другой самолет F-35A исчез с радаров у побережья Японии после подачи аналогичного аварийного сигнала.

    10 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    FT сообщила о возобновлении попыток Берлина купить ракеты Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия возобновляет попытки купить американские крылатые ракеты Tomahawk, власти ФРГ также надеются приобрести пусковые установки Typhon, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

    Германия возобновила попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Правительство ФРГ рассчитывает, что сможет убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить продажу этих вооружений. По словам неназванных источников, Берлин готов повысить цену, чтобы гарантировать сделку.

    Глава минобороны ФРГ Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон для обсуждения деталей сделки с руководством Пентагона. Однако точные сроки визита будут зависеть от возможности организации встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключал изменений в вопросе поставок ракет, отметив, что не рассчитывает на немедленную сделку, но ситуация может измениться.

    В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии уже объявляли о планах по размещению с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия, включая Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковое оружие, на территории ФРГ. Президент России Владимир Путин заявлял, что развертывание этих вооружений приведет к отказу России от моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии. Дональд Трамп намерен вывести обслуживающих пусковые установки Typhon американских военнослужащих из ФРГ. Представители НАТО признали острую нехватку дальнобойных вооружений у европейских стран.

    9 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале работы над списками пленных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по подготовке списков для обмена военнопленными между Россией и Украиной должна стартовать сегодня согласно достигнутым договоренностям, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам РИА «Новости», что сегодня российские и украинские службы должны активно работать со списками военнопленных на обмен. По его словам, если договоренности по каналам будут достигнуты, процесс обмена пленными может начаться после завершения подготовительных процедур.

    Ушаков отметил, что Россия уже вела подготовку соответствующих списков еще до объявления о перемирии и передавала их украинской стороне, однако реакции от Киева не поступало. «С нашей стороны, кстати, она велась и до объявления об этом перемирии. И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не было», – подчеркнул он.

    Он также добавил, что для проведения обмена требуется провести черновую работу – подготовить и согласовать списки, найти реальных людей, после чего приступить к обмену. «Вначале нужно провести черновую работу... Нужно вначале же составить этот список, найти реальных людей, потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время», – отметил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными с Украиной в формате «тысяча на тысячу» по инициативе президента США Дональда Трампа.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова помогла найти в украинском плену двух российских офицеров, ранее считавшихся без вести пропавшими. До этого, 24 апреля, Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    10 мая 2026, 21:33 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможной сильной вспышке на Солнце 13 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной сильный взрыв на Солнце ожидается 13 мая, когда накопившая энергию активная область переместится в зону прямого влияния на Землю, сообщили ученые.

    Следующая сильная вспышка на Солнце может произойти в среду, 13 мая, сообщил Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Предыдущая вспышка стала вторым сильным взрывом в этом же активном центре после события 7 мая, которое сопровождалось выбросом плазмы. По данным ученых, облако плазмы от недавнего выброса прошло мимо Земли с большим запасом.

    Специалисты отмечают, что если трех дней достаточно для накопления энергии в группе пятен, то новый взрыв весьма вероятен. К 13 мая область, движущаяся от края солнечного диска к центру, окажется в зоне прямого влияния на Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 мая ученые предупредили о заметном усилении геомагнитных возмущений.

    Ранее в воскресенье специалисты зафиксировали на поверхности Солнца яркую вспышку класса M5.7.

    10 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    FT: Франция станет крупнейшим акционером поставщика оружия для бундесвера

    Tекст: Мария Иванова

    Нерешительность правительства ФРГ в вопросе размещения акций разработчика танков Leopard 2 может сделать Париж крупнейшим единоличным владельцем оборонного предприятия KNDS, пишут СМИ.

    Оборонное предприятие KNDS, выпускающее немецкие танки Leopard 2 и французские гаубицы Caesar, готовится к первичному размещению акций, передает РИА «Новости».

    Председатель компании Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру в ближайшие два месяца независимо от позиции властей Германии.

    «IPO без соглашения с Берлином оставит Францию, которой принадлежит вторая половина KNDS, крупнейшим единоличным акционером ключевого поставщика вооруженных сил Германии, бундесвера», – пишет газета Financial Times. Задержка с окончательным решением связана с затянувшимися внутренними спорами в немецком руководстве.

    Если размещение состоится без участия Берлина, немецкая сторона сохранит возможность приобрести долю в концерне позже. Однако в таком случае правительство столкнется с дополнительными серьезными ограничениями, касающимися приоритетов производственных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Германией и Францией обострились разногласия по вопросам обороны.

    Политический кризис в Париже поставил под угрозу совместные с Берлином проекты по созданию военной техники.

    При этом германо-французский оборонный концерн KNDS в конце прошлого года получил 350 заказов на новое поколение танков Leopard-2.

    9 мая 2026, 15:33 • Новости дня
    Китай для укрепления партнерства передал Пакистану подлодку «Цилинь»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекин передал Исламабаду подводную лодку «Цилинь» в рамках развития стратегических отношений и военно-технического сотрудничества между двумя странами, сообщили в Минобороны КНР.

    Китай передал военно-морским силам Пакистана подводную лодку класса «Цилинь» с целью укрепления стратегических партнерских отношений. Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь отметил, что это обычная практика сотрудничества в военной сфере и яркий пример всепогодного партнерства между странами, пишет ТАСС.

    В заявлении, опубликованном на странице Министерства обороны КНР в социальной сети WeChat, подчеркивается, что передача подлодки состоялась в порту города Санья, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. Представитель оборонного ведомства охарактеризовал отношения между Китаем и Пакистаном как постоянно развивающиеся и выходящие на новый уровень под руководством лидеров обеих стран.

    По словам Цзян Биня, на протяжении многих лет вооруженные силы двух государств оказывают друг другу поддержку, достигают ощутимых результатов в стратегическом диалоге, совместных учениях, подготовке кадров, а также обмене оборудованием и технологиями. Он подчеркнул, что эти усилия способствуют поддержанию безопасности обеих стран и региональной стабильности.

    Также было заявлено, что КНР и Пакистан намерены продолжать укреплять стратегическое доверие и расширять практическое сотрудничество во всех сферах, содействуя миру и развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке и поддержал посреднические усилия Пакистана в этом процессе.

    Ранее Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. До этого Китай помогал Пакистану со спутниковой разведкой во время конфликта с Индией.

    11 мая 2026, 13:54 • Новости дня
    В Белоруссии задумались об увеличении поставок современного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусская армия заинтересована в самом современном вооружении, и ее оборонно-промышленный комплекс активно работает над удовлетворением этих потребностей, заявил глава Государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус.

    «Наши вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы над этим работаем. До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения», – цитирует Пантуса РИА «Новости».

    Глава ведомства также обратил внимание на то, что комитет намерен сократить сроки поставок техники. Это коснется не только вооруженных сил, но и других воинских формирований страны.

    В 2025 году Белоруссия решила подписать с Россией программу военно-технического сотрудничества до 2030 года. Президент страны Александр Лукашенко анонсировал строительство собственных производств артиллерийских боеприпасов.

    На Украине Ермака обвинили в отмывании почти 0,5 млрд гривен
    Страны ЕС начали обсуждать 21-й пакет санкций против России
    Макрон накричал на зрителей на саммите в Африке
    Умер участник эвакуации пассажиров с пораженного хантавирусом судна MV Hondius
    Выпускник Московской духовной академии избран патриархом Грузии
    От участия в «Евровидении» отказались пять стран
    Психотерапевт: Настольные игры снижают давление и помогают худеть

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

