Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Ракета SpaceX вывела на орбиту американские разведывательные спутники
Тяжелая ракета-носитель Falcon-9 стартовала из Калифорнии, доставив на орбиту космические аппараты для нужд Национального управления военно-космической разведки США.
Американская корпорация осуществила очередной запуск в интересах Пентагона, передает ТАСС.
Старт состоялся с территории базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния.
Спустя несколько минут после взлета первая ступень ракеты совершила посадку. Этот ускоритель использовался уже в девятый раз, что позволяет разработчикам существенно снижать стоимость космических миссий.
Нынешняя миссия под кодовым названием NROL-172 стала вторым подобным запуском в 2026 году. Деятельность управления военно-космической разведки США носит строго засекреченный характер, поэтому точные параметры и назначение выведенных аппаратов не раскрываются.
В декабре SpaceX вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников США на ракете Falcon 9.
До этого американская компания также проводила запуск носителя со спутниками для задач Национального управления военно-космической разведки США.