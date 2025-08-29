  • Новость часаПолитолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    Умер Родион Щедрин
    При потоплении украинского военного корабля погибли два человека
    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»
    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    29 августа 2025, 12:02 • Новости дня

    Глава УВЗ заявил о подъеме танкостроения в России

    Глава УВЗ заявил о подъеме танкостроения в России
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    К 105-летию отечественной танковой отрасли предприятия концерна «Уралвагонзавод» увеличили выпуск бронетехники на фоне спецоперации на Украине и системной модернизации.

    Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов сообщил, что отечественное танкостроение, пройдя через множество испытаний за 105 лет, сегодня находится на подъеме, передает ТАСС.

    Потапов подчеркнул, что боевые машины концерна, такие как Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМПТ и БРЭМ, успешно проявляют себя на полях специальной военной операции, а предприятия продолжают укреплять обороноспособность России.

    В УВЗ заявили, что концерн остается единственным производителем танков и гусеничной бронетехники в России, включающим конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, разработчиков электроники и ремонтные заводы. По данным организации, только нижнетагильский «Уралвагонзавод» выпустил свыше 100 тыс. боевых машин, что стало мировым рекордом.

    В концерне отметили, что вся техника УВЗ обладает значительным потенциалом для модернизации: за последние три года в конструкции танков внедрено более 200 изменений, направленных на повышение мощности, защищенности и маневренности. Объемы производства и поставок техники в войска значительно увеличились с началом специальной военной операции.

    Кроме того, в УВЗ ведутся перспективные разработки новых бронированных машин с применением современных технологий и учетом опыта реальных боевых действий. В концерне считают, что эти разработки помогут сохранить лидирующие позиции российского танкостроения в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. УВЗ решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (9)
    28 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

    Министру обороны России продемонстрировали систему автоматического управления беспилотниками группировки «Центр»

    Во время инспекции командования «Центр» Андрею Белоусову представили уникальную систему, способную управлять полетом дронов по координатам без участия оператора.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита к военной группировке «Центр» ознакомился с новейшей разработкой, сообщает РИА «Новости». Речь идет о системе, которая обеспечивает автоматический полет беспилотных летательных аппаратов и их групп по заданным координатам без необходимости вручного управления со стороны оператора.

    В сообщении Министерства обороны отмечается, что система позволяет координировать действия дронов максимально автономно.

    Кроме того, министру обороны продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, которые способны доставлять материально-технические средства и провизию на передовую, осуществлять дистанционное минирование, устанавливать невзрывные заграждения и уничтожать укрепления противника с использованием мощных кумулятивных зарядов.

    Белоусов лично поблагодарил командование и военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды отличившимся бойцам, проявившим мужество и героизм в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, которое может получать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора. Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, что демонстрирует растущий экспортный потенциал. В Белоруссии создали технологию, способную выявлять угрозу от беспилотников даже в условиях «радиомолчания».

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    Комментарии (3)
    28 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    В состав ВМФ России приняты три новых боевых корабля

    Минобороны: ВМФ России пополнили патрульный и два малых ракетных корабля

    В состав ВМФ России приняты три новых боевых корабля
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Патрульный корабль «Виктор Великий» и два малых ракетных корабля «Ставрополь» и «Тайфун» вошли в состав Военно-морского флота (ВМФ).

    Военно-морской флот России принял в свой состав три современных боевых корабля, передает ТАСС. По информации Минобороны, речь идет о патрульном корабле «Виктор Великий», а также о малых ракетных кораблях «Ставрополь» и «Тайфун».

    Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева. Он отдал команду на подъем Военно-морских флагов на новых кораблях по видеоконференцсвязи из Главного адмиралтейства.

    В Балтийске Андреевские флаги впервые были подняты на патрульном корабле «Виктор Великий», построенном для Черноморского флота, а также на малом ракетном корабле «Ставрополь», который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале состоялась церемония приема в Черноморский флот малого ракетного корабля «Тайфун».

     Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево.

    Комментарии (7)
    26 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    Комментарии (9)
    27 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

    США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    @ US Army/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

    По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

    После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, жертв нет.

    По данным, которые передает РИА «Новости», дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон поразил грузовой автомобиль на парковке предприятия.

    В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона вспыхнули и сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанес удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района.

    Гладков уточнил, что в Валуйском округе атакам подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка, а также хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и один сельскохозяйственный агрегат. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск FPV-дрон уничтожил легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате чего ранения получил 121 мирный житель и погибли 19 человек.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 19:48 • Новости дня
    ВВС Германии подняли истребители из-за российского Ил-20M

    Российский Ил-20M вызвал тревогу у ВВС Германии над Балтикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие истребители поднялись в воздух после появления российского самолета Ил-20M над Балтикой.

    Два истребителя Eurofighter поднялись с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) после появления российского самолета Ил-20М, передает ТАСС.

    По информации DPA, российский самолет двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь.

    Как утверждает германская сторона, немецкие истребители уже в десятый раз в этом году поднимаются в небо по тревоге над Балтийским морем.

    В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Польские военные подняли в небо истребители и усилили противовоздушную оборону из-за активности России на Украине.

    Британские истребители в Польше были подняты после того, как российский Ил-20 якобы пересек воздушную границу страны над Балтийским морем на глубину 2 км.

    Комментарии (3)
    28 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    «Калашников» начал модернизацию АК-15 по итогам апробации в зоне СВО

    «Калашников» внедрил новый прицел и механизм стрельбы в АК–15 после апробации в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Конструкторы концерна «Калашников» модернизировали автомат АК-15, доработав дульное устройство, прицел и ударно-спусковой механизм с учетом опыта применения в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» проводит модернизацию автомата АК-15 по итогам его апробации в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал корпорации.

    В пресс-службе компании отметили, что в новую версию АК-15 тип 3 были внедрены технологические обновления, ранее опробованные на АК-12.

    В частности, конструкторы изменили дульное устройство и прицел, оснастили автомат новым ударно-спусковым механизмом с двусторонним переводчиком огня и отказались от режима стрельбы фиксированной очередью. Эти доработки стали результатом предложений военнослужащих, поступивших в ходе эксплуатации в условиях спецоперации. При этом, по словам представителей концерна, «усовершенствованный АК-15 сохранил традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям».

    АК-15 калибра 7,62 миллиметра был разработан на основе автомата АК-12 и принят на вооружение в Российской армии в феврале 2020 года. Оружие предназначено для подразделений специального назначения и других силовых структур. Как и АК-12, новая модель отличается улучшенной эргономикой, высокой точностью, кучностью стрельбы и возможностью установки современных прицельных систем для круглосуточного применения.

    Ранее компания анонсировала создание собственной линейки образцов на базе АК-15 с различными массогабаритными характеристиками. В начале текущего года на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби были представлены укороченный автомат АК-15К и малогабаритный АК-15СК калибра 7,62 миллиметра.

    Накануне концерн «Калашников» начал производство новых беспилотников «Архангел» для нужд спецоперации на Украине.

    Концерн также начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2.

    Компания сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 01:57 • Новости дня
    Марочко сообщил о серьезном давлении на ВСУ с востока Константиновки

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные активно давят на дислоцированную в Константиновке группировку ВСУ с нескольких направлений, особенно это ощутимо с востока и юго-запада, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас идет давление серьезное с восточной части Константиновки. Также наши войска поджимают с юго-западной части Константиновки. То есть помимо малого огневого мешка формируется серьезный котел вокруг самой Константиновки», – сообщил он ТАСС.

    Марочко добавил, что освобождение населенного пункта Нелеповка формирует огневой мешок для группировки ВСУ между этим поселением и Часовым Яром в ДНР.

    «Прежде всего, это очередной населенный пункт на пути к освобождению населенного пункта Константиновка. Также сейчас сформирован полноценный огневой мешок между Часовым Яром и данным населенным пунктом, в котором могут оказаться украинские боевики, которые находятся на данном направлении», – добавил он.

    Напомним, 28 августа в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯ, этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации

    Калашников запустил производство дронов «Архангел» для спецоперации

    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации
    @ russiandrone.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» начнет серийный выпуск FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях, а также займется подготовкой операторов и инструкторов для работы с ними.

    Концерн «Калашников» предоставил свои мощности предприятию народного ВПК «Архангел» для производства беспилотников, крайне востребованных в зоне спецоперации, передает Telegram-канал концерна.

    В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займется отбором лучших технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне СВО, а концерн обеспечит массовый выпуск устройств.

    Совместно с «Архангелом» концерн также организует подготовку операторов для работы с беспилотниками собственного производства и БЛА других производителей, а также обучение инструкторского состава. В пресс-службе концерна отметили, что такое сотрудничество направлено на оперативное внедрение новых технологий, востребованных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе концерн «Калашников» отправил новый пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию.

    Компания «Калашников» начала поставлять усиленные бронешлемы Бр2.

    Между тем Министерство обороны России показало работу зенитного комплекса «Бук-М2» в связке с машиной ММЗ.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 13:34 • Новости дня
    Yle сообщил о замене автоматов Калашникова в финской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финские военные начали подготовку к переходу на западное стрелковое оружие, планируя заменить автоматы Калашникова винтовками Sako ARG с разными калибрами.

    Финские силы обороны планируют заменить автоматы, построенные на базе Калашникова, на западные аналоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещателя Yle.

    В сообщении отмечается, что финский производитель Sako уже представил первые изображения новой автоматической винтовки Sako ARG, которая должна заменить существующие модели 62 и 95 на базе советского АК-47.

    По информации Yle, новая винтовка разрабатывается более десяти лет совместно с силами обороны Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых условиях Арктики. Ожидается, что винтовка будет выпускаться в трех модификациях с калибрами 5.56 миллиметра или 7.62 миллиметра, а окончательное решение по выбору калибра примут осенью. Первые полевые испытания назначены на весну следующего года.

    Переход на новое вооружение проходит в рамках масштабной программы модернизации сухопутных войск страны. При этом сообщается, что часть подразделений Финляндии продолжит использовать автоматы на базе Калашникова в течение следующих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Рабочие в Финляндии возводят «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией. Власти Финляндии анонсировали вертолетные учения рядом с границами России.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Суд заменил штраф экс-чиновнику Минобороны на реальный срок

    Экс-чиновнику Минобороны Слюсарю и двум соучастникам по делу о взятке дали семь лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй западный окружной военный суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей, определив реальное лишение свободы.

    Приговор о замене штрафа в 2,5 млн рублей на семь лет колонии бывшему начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю и двум другим подсудимым вынес Второй западный окружной военный суд, передает РИА «Новости». Как сообщила адвокат Елена Волкова, суд изменил квалификацию преступления и постановил взять фигурантов под стражу в зале заседания.

    В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Слюсарю, гендиректору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной штрафы по 2,5 млн рублей за дачу взятки в размере 170 тыс. рублей.

    Сейчас Мещанский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против Высокова и Гришиной о хищении 33 млн рублей у Минобороны при исполнении контракта.

    По версии следствия, завод закупал телефоны в Китае и продавал их военному ведомству как российские, присваивая разницу в цене. Следствие считает, что обвиняемые действовали в составе организованной группы, используя служебное положение. Акции «Телты» на сумму 170 млн рублей, записанные на учредителя завода Игоря Морозова, оказались арестованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запросил для бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина 12 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 60 млн рублей.

    Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта» по обвинению в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

    Начальнику главного управления связи Генштаба РФ Вадиму Шамарину грозит 12 лет колонии строгого режима за взятки на 36 млн рублей от завода «Телта».

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 10:51 • Новости дня
    Шведский SAAB представил недорогой комплекс для борьбы с БПЛА

    SAAB разработал и испытал антидрон Nimbrix с дальностью пять километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-промышленная компания SAAB из Швеции анонсировала компактную систему Nimbrix, предназначенную для уничтожения дронов на дистанции до пяти километров, пишет газета Svenska dagbladet (SvD).

    Шведский концерн SAAB представил новое средство борьбы с беспилотниками – антидрон Nimbrix, передает ТАСС.

    По словам представителей компании, устройство отличается компактными размерами (чуть меньше одного метра в высоту), низкой стоимостью производства и возможностью быстрой локализации сборки в странах-заказчиках.

    Nimbrix оснащен инфракрасной головкой самонаведения, позволяющей отслеживать и уничтожать как отдельные дроны, так и целые рои на дистанции до пяти километров. Система призвана заполнить нишу между артиллерийскими и ракетными системами, делая борьбу с БПЛА более экономически эффективной. Руководитель отдела разработки Андерс Лаге подчеркнул, что «БПЛА развиваются стремительными темпами, и необходимо иметь возможность защититься от их угрозы во многих местах. Но мы не можем позволить себе иметь самое передовое оборудование повсюду».

    SAAB разработал Nimbrix самостоятельно и уже провел испытания прототипа. По информации компании, к новинке проявили интерес несколько стран, а первые поставки могут стартовать в 2026 году. Представитель SAAB Матс-Улоф Ридберг отметил, что менеджеры компании стремились создать продукт, который займет промежуточную нишу между артиллерийскими системами и ракетными комплексами типа Robot 70.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудничество Украины и Швеции в авиационной сфере может повторить судьбу украинской ракеты «Сапсан». Компания Helsing получила 600 млн евро на разработку военных дронов для Украины. В Швеции испытали истребитель Gripen E с автопилотом на базе искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 11:29 • Новости дня
    США провели испытания новейшего боевого беспилотного аппарата YFQ-42A

    Американские ВВС испытали беспилотник YFQ-42A в рамках программы CCA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Соединенных Штатов протестировали новый боевой беспилотник YFQ-42A, который разрабатывался для совместных операций с истребителями по программе CCA.

    Военно-воздушные силы США провели испытательный запуск нового беспилотного летательного аппарата YFQ-42A, сообщает ТАСС.

    Разработка ведется в рамках программы Collaborative Combat Aircraft, предусматривающей применение беспилотников в координации с пилотируемой авиацией.

    Генерал Дэвид Олвин, начальник штаба ВВС США, заявил: «Программа CCA поможет нам по-новому взглянуть на поле боя, увеличить дальность действий, гибкость и смертоносность боевых операций, а также повысить эффективность военных за счет взаимодействия человека и машины».

    Журнал Air and Space Forces уточнил, что инициатива направлена на усиление огневой мощи истребителей F-22 и F-35. Беспилотники позволят размещать больше вооружений, уменьшить нагрузку на внешние подвески и повысить незаметность самолетов.

    Для первого этапа программы выбраны компании General Atomics и Anduril Industries. Их прототипы прошли наземные испытания в мае 2024 года. Решение о серийном производстве ВВС США планируют принять в 2026 финансовом году, который стартует 1 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил о росте числа опасных маневров российских и китайских летчиков вблизи самолетов США. США начали активную подготовку к возможной войне с применением роботов из-за развития СВО на Украине. В Соединенных Штатах провели успешные испытания беспилотника, который был запущен с борта другого дрона.

    Комментарии (0)
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    Вэнс заявил о готовности стать президентом США
    Президент Румынии не поздравил Молдавию с Днем независимости
    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана
    В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа
    Стало известно об упреках Пугачевой в адрес Галкина из-за отъезда из России
    В Москве родительские чаты решили перевести в Max

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

