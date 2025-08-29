Глава УВЗ заявил о подъеме танкостроения в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов сообщил, что отечественное танкостроение, пройдя через множество испытаний за 105 лет, сегодня находится на подъеме, передает ТАСС.

Потапов подчеркнул, что боевые машины концерна, такие как Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМПТ и БРЭМ, успешно проявляют себя на полях специальной военной операции, а предприятия продолжают укреплять обороноспособность России.

В УВЗ заявили, что концерн остается единственным производителем танков и гусеничной бронетехники в России, включающим конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, разработчиков электроники и ремонтные заводы. По данным организации, только нижнетагильский «Уралвагонзавод» выпустил свыше 100 тыс. боевых машин, что стало мировым рекордом.

В концерне отметили, что вся техника УВЗ обладает значительным потенциалом для модернизации: за последние три года в конструкции танков внедрено более 200 изменений, направленных на повышение мощности, защищенности и маневренности. Объемы производства и поставок техники в войска значительно увеличились с началом специальной военной операции.

Кроме того, в УВЗ ведутся перспективные разработки новых бронированных машин с применением современных технологий и учетом опыта реальных боевых действий. В концерне считают, что эти разработки помогут сохранить лидирующие позиции российского танкостроения в будущем.

