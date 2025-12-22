Россия передала Киеву 45 подлежащих выдворению украинцев

Москалькова сообщила о передаче Киеву 45 подлежащих выдворению украинцев

Tекст: Вера Басилая

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, что 16 декабря в белорусской Новой Гуте были организованы воссоединения 22 семей. Она подчеркнула, что эта работа была очень тяжелой, передает ТАСС.

Москалькова отметила, что российская сторона также передала 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и выразили желание вернуться на территорию Украины. По ее словам, среди выдворяемых были пожилые и больные граждане.

Ранее благодаря договоренностям между Татьяной Москальковой и Дмитрием Лубинцом 15 россиян получили возможность вернуться домой с территории Украины.

Татьяна Москалькова сообщала, что получила около 500 обращений от ранее репрессированных на Украине граждан, включая священников и журналистов, за их пророссийскую позицию.

По ее словам, несколько спасенных российскими военными украинцев находятся в Курске и хотят вернуться на Украину.