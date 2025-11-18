  • Новость часаМоскалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», но никто и не ставит на быстрый результат. Но в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    18 ноября 2025, 10:17 • Новости дня

    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев

    Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных Россией из зоны боев украинцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько граждан Украины, спасенных военными России во время боевых действий, находятся в Курске и хотят вернуться на родину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова обратилась к украинским властям с просьбой вернуть на родину нескольких граждан Украины, сообщает ТАСС.

    По ее словам, эти люди были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий и сейчас находятся в Курске.

    «Сегодня в Курске находятся несколько граждан Украины, которые были спасены нашими военнослужащими из зоны боевых действий, и они хотели бы вернуться домой, на Украину. Об этом я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», – рассказала Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретаря президента России спросили об обмене пленными между Россией и Украиной.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев срывает обмен пленными с Россией.

    Ранее Татьяне Москальковой передали список политзаключенных на Украине.

    17 ноября 2025, 23:31 • Новости дня
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

    МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Покушение на высокопоставленного российского чиновника, о предотвращении которого стало известно на прошлой неделе, готовилось на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, пишет «Московский комсомолец».

    «Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

    Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

    Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

    Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

    ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.

    17 ноября 2025, 22:23 • Новости дня
    МИД Черногории вызвал российского посла Лукашика

    Tекст: Антон Антонов

    Посла России в Черногории Александра Лукашика вызвали в МИД республики после его комментария относительно участия Подгорицы в механизме НАТО для помощи Украине в «безопасности и тренировке персонала» (NSATU), сообщает Радио и телевидение Черногории.

    «Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Черногории.

    Депутаты парламента Черногории большинством голосов одобрили отправку военнослужащих для участия в NSATU. Армия республики, по официальным данным, насчитывает 1,9 тыс. человек, а годовой военный бюджет страны составляет 42,2 млн евро.

    Причиной дипломатической реакции стала оценка российского дипломата на фоне интервью президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix. Само высказывание Лукашика не приводится.

    При этом на сайте посольства России в Черногории опубликовано заявление Лукашика, в котором он подчеркнул, что «черногорское руководство продолжает упорно следовать линии Запада на усиление напряженности в отношениях с Россией, тем самым закрепляя за собой статус недружественного Москве государства». Он заявил, что, по мнению Москвы, такая политика республики не отвечает интересам ее граждан. Он добавил, что подобный выбор приведет к значительным издержкам для Черногории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО открыло новое командование в Висбадене для координации поставок оружия и боеприпасов на Украину. Эта структура получила название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU) и должна заменить США в этой функции.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств»

    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    18 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации

    Politico сообщила о максимальных потерях ВСУ при ротации солдат

    В ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
    @ Anastasiia Smolienk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины больше всего теряют своих солдат в период ротации, заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    По его словам, большинство потерь среди украинских военных приходится на периоды ротации, передает ТАСС.

    «Сейчас большинство солдат погибают во время ротации», – заявил Волошин.

    По данным Politico, одной из основных причин такого положения стал рост числа атак беспилотников по маршрутам движения военнослужащих. Из-за угрозы нападения командиры ВСУ не рискуют регулярно менять личный состав, и солдатам приходится проводить на передовой недели без ротации.

    Представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал изданию, что во время ротации автомобили подвозят военных лишь на пять-шесть километров к позициям, а затем солдаты вынуждены двигаться к окопам пешком, скрываясь от воздушной разведки и атак дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ с начала спецоперации на Украине составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.

    Бойцы соединения «Северяне» ранее сорвали ротацию украинских подразделений ударами FPV-дронов в Сумской области.

    В боях с «Северянами» за сутки ВСУ потеряли более 170 человек.


    18 ноября 2025, 07:29 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов.

    Потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации на Украине достигли почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными, сообщает ТАСС. Эти данные стали известны на основании подсчетов данных Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны России.

    В 2025 году украинская армия лишилась более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли свыше 1,4 тыс. человек на всех направлениях. Российское оборонное ведомство описало значительные потери среди окруженных украинских подразделений в районах Купянска и Красноармейска. Военный эксперт указал, что массовые потери под Красноармейском связаны с неудачными попытками прорыва позиций российских войск.

    17 ноября 2025, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    Российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области, Южная группировка освободила Платоновку в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Гай в Днепропетровской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ около Алексеевки, Катериновки, Кондратовкаи, Новой Сечи и Шевченково в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Жовтневым, Колодезным и Малиновкой.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Райгородока и Северска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» освободили Гай в Днепропетровской области и нанесли поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Остаповского, Радостного в Днепропетровской области, Воздвижевки и Червоного в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Куриловки, Петропавловки, Путниково в Харьковской области и Дроновки в ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска. В течение суток были сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе Благодатовки и 15-й бригады нацгвардии под Великой Шапковкой, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения.

    В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, канадская бронемашина Senator, четыре станции РЭБ.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три бронемашины, британская 105-мм гаубица L-119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Артемовки, Белицкого, Гришино, Кучерова Яра, Новоалександровки, Октябрьского, Родинского и Торского в ДНР, Демурино и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное, отчитались в Минобороны.

    Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

    В итоге уничтожены до 25 украинских военнослужащих и бронемашина.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города.

    Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

    Накануне российские войска также освободили Ровнополье в Запорожской области, а за день до этого Яблоково в Запорожской области.

    17 ноября 2025, 14:23 • Новости дня
    Киев взорвал пустое здание для инсценировки боя за Купянск

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Купянске группа украинских Сил специальных операций (ССО) сняла видео, на котором расстреливает и подрывает пустое здание, чтобы создать видимость контроля над городом, сообщили в силовых структурах.

    Источник отметил: «За спиной у окруженных боевиков широкая река Оскол. Ударные дроны, артиллерия и авиация не дают укро-воякам поднять головы. Любой маневр становится билетом в один конец. И в этой безнадежной ситуации ВСУ решили сыграть в «медийку». По его словам, действия украинской стороны на видео были отчаянной попыткой доказать мнимый контроль над районом, несмотря на сложную тактическую ситуацию, передает ТАСС.

    По информации силовых структур, любые попытки малых групп противника прорваться к городу для деблокады пресекаются, а их бойцы уничтожаются. Источник подчеркнул, что положение украинских военных, остающихся в Купянске, крайне тяжелое и критическое.

    Он добавил, что малые группы противника, отправляющиеся на деблокаду города, уничтожаются, а положение остающихся в Купянске украинских военных критическое.

    В понедельник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не достигли результата, ВС РФ нанесли ощутимый ущерб противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах своих командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    17 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    Минобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    В сети появилось видео, где российский военнослужащий держит государственный флаг в освобожденном военными населенном пункте Двуречанское в Харьковской области.

    Минобороны России опубликовало видео, на котором российский военнослужащий устанавливает флаг России в освобожденном Двуречанском Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В сообщении к видеоматериалу указано, что бойцы 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» провели операцию по освобождению населенного пункта при поддержке артиллерии и операторов подразделения беспилотных систем.

    Министерство обороны уточнило, что беспилотники выявляли маршруты техники и личного состава ВСУ, а FPV-дроны уничтожали цели, тем самым лишая противника логистической поддержки. В ведомстве подчеркнули: «Разведчики с воздуха выявляли маршруты передвижения техники и живой силы формирований ВСУ, а расчеты ударных FPV-дронов заблаговременно уничтожали все выявленные вражеские цели, лишая противника логистики по доставке живой силы, боеприпасов и провизии на линию боевого соприкосновения».

    Завершив освобождение, российские военнослужащие организовали зачистку зданий, подвальных помещений и ближайших районов от остатков украинских формирований. На данный момент подразделения продолжают закрепление позиций в Двуречанском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области.

    18 ноября 2025, 09:33 • Новости дня
    Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске
    Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Около 20 украинских военных были ликвидированы российскими бойцами после удара артиллерии и беспилотников на юго-западной окраине Купянска, российские военные начали зачистку подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

    По словам Лаврика, на юго-западной окраине Купянска бойцы группировки «Запад» расчетами БПЛА выявили и уничтожили группу военнослужащих ВСУ из 20 человек, передает ТАСС.

    Он отметил, что разведывательные и боевые действия активно ведутся именно в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города.

    Помимо этого, российские военные начали зачистку подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске. Лаврик сообщил, что бойцы приступили к обследованию хозяйственных помещений, где могут скрываться брошенные украинским командованием военнослужащие. Эти действия направлены на обеспечение полного контроля за освобожденной территорией.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не дали результата.

    Украинские Силы специальных операций сняли в Купянске видео с расстрелом и подрывом пустого здания, чтобы создать видимость контроля над городом.

    Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    17 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Медведев заявил о продолжении СВО до достижения целей России

    Медведев: СВО не завершится, пока Россия не достигнет своих целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция будет продолжаться до полного достижения поставленных Россией целей, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России».

    Кадры мероприятия опубликованы на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

    «Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», – подчеркнул Медведев.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России. Он поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    17 ноября 2025, 13:21 • Новости дня
    Кимаковский заявил об оставшихся в подвалах Красноармейска тысячах гражданских

    Кимаковский: В подвалах домов Красноармейска могут быть тысячи гражданских

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноармейске (украинское название – Покровск) продолжается эвакуация мирных жителей, в подвалах домов еще могут находиться до нескольких тысяч человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, в подвалах домов Красноармейска могут находиться до нескольких тысяч мирных жителей, передает ТАСС.

    Он отметил, что сейчас проводится активная эвакуация населения из города и уже удалось спасти первые группы людей, которые находятся в безопасности.

    Ранее ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

    Пленный украинский военный рассказал, что группа спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по своим, что привело к потерям.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о провале попыток ВСУ деблокировать выход из Красноармейска.

    17 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над регионами России силами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.00 мск десять дронов были сбиты над территорией Белгородской области. Над Брянской областью уничтожили пять беспилотников. Еще два аппарата сбили над Смоленской областью, один – над Воронежской областью, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа ночью с воскресенья на понедельник.

    18 ноября 2025, 02:19 • Новости дня
    Министр обороны Бельгии Франкен: У Украины до СВО не было шансов вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Украина до российской специальной военной операции не имела шансов на вступление в НАТО. При этом само НАТО неоднократно заявляло, что намерено принять Украину.

    По версии министра, российская сторона активно распространяет в европейском обществе тезисы о вине НАТО и ЕС в конфликте на Украине. По словам Франкена, среди продвигаемых заявлений – мнение, что «экспансионизм» НАТО и ЕС стал причиной начала боевых действий.

    «У Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС», – приводит его слова РИА «Новости»

    Также Франкен сообщил, что Бельгия присоединилась к Центру стратегических коммуникаций НАТО. По его словам, эта структура помогает выявлять «враждебные информационные активности на ранней стадии» и противодействовать им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, закрепивший курс страны в ЕС и НАТО на конституционном уровне. Президент Украины объявлен «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства» в ЕС и НАТО.

    На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было заявлено, что Украина и Грузия станут членами организации, и это решение неоднократно подтверждали на последующих саммитах, в том числе и  на встрече в Брюсселе в июне 2021 года. Тогда в итоговом заявлении саммита было сказано: «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса».

    17 ноября 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков заявил об ответах ВС России на атаки ВСУ по инфраструктуре

    Песков заявил об ответных ударах ВС России по энергетическим объектам на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на удары украинских беспилотников по российским объектам, армия России регулярно наносит удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что действия российских военных являются ответом на атаки киевского режима по объектам инфраструктуры в России, передает ТАСС.

    По его словам, удары армии России направлены по военным и околовоенным целям, особенно объектам энергетической инфраструктуры на Украине, и эта работа продолжается. Заявление Пескова прозвучало после недавнего налета украинских беспилотников на порт в Новороссийске.

    Ранее при атаке БПЛА ВСУ в Новороссийске пострадали шесть многоквартирных домов.

    Городские власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации после удара беспилотников по жилому сектору.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуре, используемым ВСУ.

    17 ноября 2025, 22:49 • Новости дня
    МАГАТЭ подтвердило отключение питающей Запорожскую АЭС линии электропередачи

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил отключение питающей ЗАЭС линии электропередачи

    Tекст: Антон Антонов

    Запорожская АЭС вновь осталась без одной из ключевых линий электроснабжения – линии электропередачи «Днепровская», ведется расследование причин инцидента, сообщило МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.

    Согласно релизу МАГАТЭ, один из двух восстановленных внешних источников питания – линия «Днепровская» на 750 кВ – был вновь отключен в пятницу вечером после срабатывания системы защиты.

    «Причина все еще расследуется. МАГАТЭ взаимодействует с обеими сторонами, чтобы содействовать своевременному восстановлению линии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения

    Станция в настоящее время остается подключенной к энергосистеме после ремонтов, которые проходили в рамках временных прекращений огня, согласованных МАГАТЭ. Агентство подчеркнуло, что восстановление электроснабжения позволило вновь обслуживать системы безопасности станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу линия была отключена со стороны Украины. Сейчас станция получает электроэнергию для собственных нужд по резервной линии «Ферросплавная-1».

    Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили в ноябре по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная-1». До этого электроснабжение осуществлялось исключительно резервными дизель-генераторами.

    18 ноября 2025, 00:30 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ в Короче сотрудник МЧС получил ожоги лица, рук и ног
    В результате атаки ВСУ в Короче сотрудник МЧС получил ожоги лица, рук и ног
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников ВСУ в Короче пострадали двое, один из них сотрудник МЧС, получивший ожоги, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Уточненная информация о последствиях атак беспилотников на Корочанский район», – сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадали двое: мужчина получил отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей и глаз, его госпитализировали в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. Вторым пострадавшим стал сотрудник МЧС, который получил травмы во время борьбы с пожаром – у него ожоги лица, рук и ног, его также везут в больницу.

    Огнем были уничтожены три коммерческих объекта. К ликвидации пожара привлекли 108 специалистов и 34 единицы техники, работы по ликвидации очагов возгорания продолжаются.

    «От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм!» – заявил Гладков.

    Также в одном из частных домов в Короче выбиты окна и поврежден забор, в селе Погореловка беспилотник повредил входную группу частного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговый центр «Вокзальный» загорелся в городе Короча Белгородской области после атаки БПЛА ВСУ.

