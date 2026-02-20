The Guardian сообщила о звонке «испуганного» Байдена Путину в 2021 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Джо Байден в 2021 году совершил встревоженный звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за ситуации на Украине, пишет британская газета The Guardian. Поводом для разговора послужили данные американской разведки, которые вызвали серьезное беспокойство в Белом доме.

По данным журналистов, разведка США получила сведения, что Путин может использовать свое ежегодное послание для обоснования военных действий на Украине. Главе Белого дома доложили об этом за неделю до выступления российского лидера, после чего он инициировал телефонный разговор.

В ходе беседы американский президент поделился своими опасениями. «Он выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», – говорится в материале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Байден на встрече с Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России. Лавров также отметил, что Байден говорил о России без подсказок и признал особенности исторического развития страны, где поддерживается многонациональность и сохраняются языки, культура и традиции.

До этого Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Байдена.



