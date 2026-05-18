В калифорнийской больнице выявлено 19 случаев заражения легионеллой

Медики выявили 19 случаев заражения легионеллой в больнице штата Калифорния
В медицинском центре города Санта-Клара зафиксировали 19 случаев инфицирования опасной бактерией, вызывающей тяжелое воспаление легких.
Массовое распространение инфекции произошло в клинике Kaiser Permanente, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Los Angeles Times. Сейчас эксперты пытаются установить точный очаг распространения патогена.
«Все 19 случаев заражения были связаны с медицинским центром Kaiser Permanente в Санта-Кларе. Большинство заболевших проходят лечение на дому», – отмечается в официальном заявлении компании.
Текущее состояние пациентов и способ обнаружения бактерии пока не раскрываются. Руководство медицинского учреждения экстренно усилило меры по очистке воды и профилактике среди персонала и посетителей.
Впервые легионеллез обнаружили на территории США в 1976 году в Филадельфии. Возбудитель поражает дыхательные пути и провоцирует пневмонию, причем специфической вакцины от этой болезни до сих пор не существует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года во Флориде зафиксировали вспышку легионеллеза из-за местного спортзала.
Осенью во Франции 45 человек заразились этой опасной инфекцией.
Летом прошлого года в Нью-Йорке от болезни легионеров скончался четвертый пациент.