Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.9 комментариев
При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ
Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.
«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.
Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.
«За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.