ПВО с начала дня сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские силы ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил градоначальник.

С учетом последних данных, с начала субботы были сбиты 20 дронов ВСУ, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство над московским регионом.

Ранее в субботу ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса

До этого в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.

Еще три дрона ВСУ были ликвидированы на подлете к столице рано утром 16 мая.