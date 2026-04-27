Путин заявил о непрерывной поддержке участников спецоперации на Украине

Путин: Работа по поддержке участников СВО будет вестись непрерывно

Tекст: Валерия Городецкая

Президент подчеркнул, что власти продолжают развивать систему социальных гарантий для бойцов, ветеранов и их семей, передает РИА «Новости».

Путин напомнил, что за прошлый год были приняты новые законы, предусматривающие бесплатное обучение, предоставление кредитных каникул, освобождение от ряда пошлин и налогов, а также повышение доступности социального контракта, в том числе для открытия собственного дела после службы.

«И прерываться, замирать как-то эта работа, конечно, не должна», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что система помощи участникам СВО и их близким должна быть прозрачной и доступной.

Член Общественной палаты Максим Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Путин сделал заботу об участниках СВО важной миссией государства.