Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.
Путин заявил о непрерывной поддержке участников спецоперации на Украине
Путин: Работа по поддержке участников СВО будет вестись непрерывно
Работа по поддержке участников спецоперации на Украине не будет приостановлена, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
Президент подчеркнул, что власти продолжают развивать систему социальных гарантий для бойцов, ветеранов и их семей, передает РИА «Новости».
Путин напомнил, что за прошлый год были приняты новые законы, предусматривающие бесплатное обучение, предоставление кредитных каникул, освобождение от ряда пошлин и налогов, а также повышение доступности социального контракта, в том числе для открытия собственного дела после службы.
«И прерываться, замирать как-то эта работа, конечно, не должна», – подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что система помощи участникам СВО и их близким должна быть прозрачной и доступной.
Член Общественной палаты Максим Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Путин сделал заботу об участниках СВО важной миссией государства.