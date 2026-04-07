210-й полк ВСУ потерял боеспособность под ударами ФАБ в Запорожской области
210-й отдельный штурмовой полк ВСУ практически потерял боеспособность из-за потерь в Запорожской области, хотя, как сообщили в российских силовых структурах, его доукомплектование идет непрерывно.
В российских силовых структурах рассказали, что доукомплектование полка идет без остановки, чтобы удерживать оставшиеся силы на фронте.
Собеседники агентства объяснили, что удары российскими ФАБ и беспилотниками «Герань» по ближним тылам и переднему краю ВСУ в Запорожской области стали причиной массовых потерь в рядах 210-го полка. Особенно серьезные потери были понесены при обороне Воздвижевки.
По информации силовых структур, военные ВСУ в этом районе вынуждены массово хоронить погибших сослуживцев, большинство из которых стали жертвами российских корректируемых авиабомб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ под Гуляйполем в Запорожской области и ожесточенных боях в районе Воздвижевки.
Российская группировка войск в Запорожской области нанесла поражение живой силе и технике штурмовых бригад и полков ВСУ возле Терноватого, Воздвижевки и других населенных пунктов.
Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков ВСУ на подступах к Гуляйполю и Терноватому в Запорожской области.