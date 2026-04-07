Tекст: Дмитрий Зубарев

210-й отдельный штурмовой полк ВСУ практически перестал быть боеспособным из-за серьезных потерь, передает ТАСС.

В российских силовых структурах рассказали, что доукомплектование полка идет без остановки, чтобы удерживать оставшиеся силы на фронте.

Собеседники агентства объяснили, что удары российскими ФАБ и беспилотниками «Герань» по ближним тылам и переднему краю ВСУ в Запорожской области стали причиной массовых потерь в рядах 210-го полка. Особенно серьезные потери были понесены при обороне Воздвижевки.

По информации силовых структур, военные ВСУ в этом районе вынуждены массово хоронить погибших сослуживцев, большинство из которых стали жертвами российских корректируемых авиабомб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ под Гуляйполем в Запорожской области и ожесточенных боях в районе Воздвижевки.

Российская группировка войск в Запорожской области нанесла поражение живой силе и технике штурмовых бригад и полков ВСУ возле Терноватого, Воздвижевки и других населенных пунктов.

Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков ВСУ на подступах к Гуляйполю и Терноватому в Запорожской области.